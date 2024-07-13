Найспекотніший рік в історії встановив новий рекорд - і це ще не все

Кліматична криза нависла над планетою — унаслідок цього останні 13 місяців стали найспекотнішими за всю історію спостережень.

Про це пише Inverse.

Вчені нагадали, що посилилася екстремальність ураганів, а Європу і більшу частину регіонів на всій земній кулі накриють хвилі спеки. Але навіть це, схоже, ще не все.

Дані Європейської комісії Copernicus свідчать про те, що період від червня 2023 року до червня 2024 року включно став найспекотнішим за всю історію спостережень. Однак тепер учені попереджають, що цей останній рік спеки не тільки встановив температурний рекорд, але також тимчасово відсунув Землю від "ключового кліматичного орієнтира".

Загалом річна температура минулого року була на 1,64°C вищою за середню температуру 1850-1900 років, що було зафіксовано до того, як люди випустили достатньо парникових газів, щоб фундаментально змінити склад земної атмосфери. Таким чином людство фактично прожило рік "за межею", встановленою Паризькою угодою.

Кліматологи з усього світу загалом згодні з тим, що пекучі температури цього року частково спричинені течією Ель-Ніньйо. Спостереження показують, що після відступу Ель-Ніньйо минулого місяця, температура поверхні моря впала. У результаті глобальні температури, ймовірно, наближатимуться до історичних середніх показників протягом наступних кількох місяців.

І все ж Ель-Ніньйо не може повністю пояснити рекордної спеки цього року. Експерти, як і раніше, стурбовані тим, що сьогодні відбувається у світі, і попереджають, що в майбутньому на нас, імовірно, чекають дедалі екстремальніші хвилі спеки та посухи, водночас повені та урагани, ймовірно, стануть лише сильнішими.

Нагадаємо, наразі Східну Європу та Балкани накрила значна і тривала спека, температура повітря сягає і перевищує 40-42°C. Очікується, що протягом наступних семи днів температура в багатьох країнах, включаючи Грецію, Румунію, Україну та Молдову, перевищить 40°C, що на 10-12°C вище за середній показник за період останніх 20 років.

Очікується, що спека збережеться і вночі, особливо у великих міських центрах, де температура навряд чи опуститься нижче 28-30°C. Така тривала спека посилює теплове навантаження, особливо для вразливих верств населення.

Причиною теплових аномалій є надходження повітряних мас із Північної Африки. Водночас метеорологи попереджають, що в майбутньому це може стати звичним явищем через збільшення ступеня континентальності клімату над Східною Європою.

Буде +42! Спека неймовірна!

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