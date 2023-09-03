Найстаріший метеорит був частиною невдалої планети, якої більше немає в Сонячній системі 

У пустелі Сахара було виявлено великий метеорит. Він отримав назву "Ерг-Шеш 002" або, за міжнародною класифікацією, EC 002. Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Nature Communications, цей метеорит трохи старший за Землю, він був частиною невдалої планети й надав нову інформацію про ранній етап існування Сонячної системи.

Про це пише Daily Mail.

Учені вважають, що метеорит EC 002 є найстарішим із усіх виявлених на Землі, і його вік становить 4,566 млрд років. Тобто він з'явився ще тоді, коли не було нашої планети. Склад цього метеорита вказує на те, що рання Сонячна система мала не зовсім такий вигляд, як передбачалося.

Автори дослідження припускають, що метеорит, який складається переважно з вулканічної породи, був частиною планети на ранній стадії формування. Але ця протопланета зникла на зорі існування Сонячної системи або приєднавшись до будівельного блоку іншої планети, або її знищили удари великих космічних каменів.

Раніше вченим вдалося виявити нову планету, вона отримала назву HD-207496b і перебуває на відстані 138 світлових років від нас. Детальне вивчення екзопланети показало, що вона має або атмосферу з газу, або всю її покриває океан.

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