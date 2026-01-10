Найстаріший айсберг “помирає”: NASA показало як крижаний велетень доживає останні дні (фото)

Айсберг A-23A відколовся від шельфового льодовика Філхнера в Антарктиді 40 років тому. Супутникове зображення айсберга, зроблене 27 грудня 2025 року. / © NASA

Айсберг А-23А, який десятиліттями був об’єктом спостереження науковців, увійшов у свою фінальну фазу існування. Потрапивши у тепліші води Південної Атлантики, він почав активно руйнуватися.

Про це пише Popular Science з посиланням на дані NASA та NOAA.

Чому він посинів

Наприкінці грудня 2025 року супутник Terra зафіксував, що поверхня айсберга вкрита величезними басейнами талої води, яку дослідники називають «блакитною кашею».

Це явище пояснив Тед Скамбос, старший науковий співробітник Університету Колорадо в Боулдері:

«Вага води накопичується всередині тріщин у льоду і змушує їх розкриватися».

Вчені також помітили цікавий ефект «фортечного рову»: тонку білу лінію по краях, яка ніби стримує синю воду. Це відбувається через те, що краї айсберга тануть знизу і вигинаються вгору.

У 1986 році айсберг з плоскою вершиною розколовся. Супутникове зображення айсберга A-23A, зроблене 26 грудня 2025 року. / © NASA

Історія гіганта

А-23А відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді ще у 1986 році.

Тоді: Його площа становила понад 38 000 кв. км (майже як дві області України).

Зараз: За даними Національного льодового центру США, він зменшився до 1180 кв. км, але це все ще більше за площу Нью-Йорка.

На фото також видно синьо-білі смуги — це «шрами» від тертя об дно Антарктиди, які збереглися протягом сотень років.

Прогноз невтішний

Кріс Шуман, вчений з Університету Меріленда, вважає, що айсберг може розпастися повністю вже найближчими тижнями.

«Я, безумовно, не очікую, що A-23A переживе австралійське літо [літо в Південній півкулі триває з грудня по лютий — ред.]», — зазначив дослідник.

Зараз А-23А дрейфує в зоні, яку гляціологи називають «цвинтарем айсбергів». Тепле повітря, вода та зміни клімату прискорюють його загибель. Ліворуч на знімках вже видно сліди «прориву» — коли вода під тиском пробиває стінки айсберга і виливається в океан.

Водночас вчені нагадують: на черзі нові гіганти. Айсберги A-81, B22A та D15A вже готуються розпочати свою подорож на північ, повторюючи долю свого попередника.

Нагадаємо, в Антарктиці помітили унікальний айсберг, схожий на «сендвіч» із білого льоду з синім прошарком. Це результат замерзання талої води в тріщині льодовика.