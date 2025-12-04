Найстрашніший “ефект метелика” в історії: як один вулкан знищив половину населення Європи

Страшну епідемію Чорної смерті спричинило виверження вулкану в тропіках / © Unsplash

Реклама

Одна з найстрашніших сторінок історії людства — епідемія бубонної чуми, відома як Чорна смерть, — могла бути спровокована природним катаклізмом, про який ми раніше не здогадувалися. Нове дослідження припускає, що ланцюжок фатальних подій запустило виверження невідомого вулкана в середині 14-го століття.

Про це пише Live Science.

Втрачений вулкан і «рік без сонця»

Історик Мартін Баух та географ Ульф Бюнтген зацікавилися питанням: чому чума потрапила до Італії саме в 1347 році? Відповідь знайшлася у льодовиках та літописах.

Реклама

Дослідники виявили високий вміст сірки в крижаному покрові на обох полюсах, у шарах середини 14 століття, що вказує на потужне виверження вулкана в тропіках близько 1345 року. Тоді ж історичні хроніки Європи та Азії рясніли згадками про дивні явища: тьмяне сонце, постійна хмарність та місячні затемнення. Всі ці явища пояснювались вулканічним попілом, який створив у атмосфері завісу, що відбивала сонячне світло.

Як зміна клімату призвела до пандемії

Цей «ефект метелика» мав катастрофічні наслідки. Літа 1345, 1346 та 1347 років у Європі видалися аномально холодними, а осені — дощовими. Урожаї загинули, Італії загрожував голод.

Щоб врятувати населення, італійські купці були змушені терміново шукати зерно в інших регіонах і відправили флотилії до Чорного моря. Саме звідти кораблі привезли не лише рятівний хліб, а й смертельний «багаж» — бактерію Yersinia pestis.

Фатальний імпорт

Вчені вважають, що чумна паличка прибула разом із блохами, які жили в зерновому пилу на кораблях. Перші випадки захворювання у Венеції зафіксували всього через кілька тижнів після прибуття вантажу зерна.

Реклама

«Це запускає типовий цикл інфекції: спершу заражаються гризуни, а коли вони вимирають, блохи переселяються на інших ссавців і, зрештою, на людей», — пояснив Мартін Баух.

Так спроба уникнути голоду, спричиненого вулканом, відкрила двері для пандемії, яка менш ніж за десять років вбила від 30% до 60% населення Європи.

Нагадаємо, найбільший за 17 років спалах чикунгуньї вразив Китай. Влада випустила комарів-"канібалів» та риб-вбивць, щоб зупинити епідемію.