Найстрашніший Ель-Ніньйо в історії почався: 20 міст, які найбільше постраждають від катаклізмів

Найстрашніший за всю історію Ель-Ніньйо почався

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Дослідники з Оксфордського університету проаналізували кліматичні ризики для сотень населених пунктів планети через стрімке підвищення температури світового океану. Вчені дійшли висновку, що формування так званого супер Ель-Ніньйо найближчим часом призведе до катастрофічних лісових пожеж та масштабних повеней у найменш підготовлених до цього країнах.

Про це пише LADbible.

Глобальні наслідки та температурні рекорди

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень попередило про 63 відсотки ймовірності підвищення температури океану на 2 градуси вище норми. Саме такі аномальні показники перетворюють звичайне природне явище на небачений досі супер Ель-Ніньйо з величезною руйнівною силою.

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Експерти Оксфордського університету склали рейтинг із 220 міст з усього світу, щоб оцінити їхню реальну кліматичну вразливість. Науковий аналіз враховував не лише прямий вплив екстремальної спеки, але й демографічні та соціально-економічні чинники ризику.

Провідний автор дослідження Нетмі Джаяратне Каріявасам наголосив на важливості комплексного підходу до оцінки подібних глобальних загроз. За його словами, екстремальна спека в поєднанні з обмеженими можливостями регіонів становить надзвичайно серйозну небезпеку.

«Ця комбінація може суттєво підвищити тепловий ризик і в деяких випадках мати небезпечні для життя наслідки», — зазначив фахівець.

Найбільш вразливі міста та континенти

Дослідження виявило, що найбільшому ризику піддаються густонаселені мегаполіси Південної та Південно-Східної Азії, а також країни Африки. Вчені визначили 20 міст, які можуть зазнати найсильнішого удару від цього руйнівного кліматичного феномену.

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Серед найбільш вразливих населених пунктів опинилися іракські міста Басра та Багдад, філіппінський Кесон-Сіті, пакистанські Фейсалабад і Хайдарабад. Значна небезпека також загрожує мешканцям великих індійських міст, таких як Ахмедабад, Нагпур, Мадурай, Бхопал та Канпур.

Африканський континент представлений у цьому тривожному рейтингу столицею Малі Бамако, гвінейським Конакрі та нігерійськими містами Лагос, Ібадан, Порт-Харкорт і Кадуна. З-поміж інших регіонів планети до переліку потрапили колумбійська Барранкілья, індонезійський Бандунг, в’єтнамський Хошимін та гаїтянський Порт-о-Пренс.

Майбутнє міст та необхідність адаптації

Автори наукової роботи попереджають, що хвилі сильної спеки стають дедалі частішими та тривалішими по всьому світу. Такі екстремальні погодні умови регулярно спричиняють зростання смертності, масштабні збої в роботі інфраструктури та величезні економічні збитки.

Наразі більше половини населення земної кулі проживає саме в сильно урбанізованих районах. Згідно з прогнозами експертів, до 2050 року ця частка зросте і становитиме майже 67 відсотків, що перетворить мегаполіси на критичні точки кліматичного впливу.

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Співавтор дослідження Хесус Лізана вважає, що їхня робота стане потужним інструментом для швидкого визначення регіонів, які потребують допомоги. Належна підготовка та завчасна адаптація можуть врятувати цілі міста від неминучих катастрофічних наслідків.

«Це забезпечує першу глобально гармонізовану і безпосередньо порівнянну оцінку ризику міської спеки в містах по всьому світу», — пояснив науковець.

Нагадаємо, що серед головних наслідків кліматичного феномену Ель-Ніньйо фахівці виділяють масштабні повені, сильні снігопади, руйнівні лісові пожежі та масове пошкодження коралових рифів. Глобальне порушення погодних умов також серйозно загрожує світовій продовольчій безпеці, оскільки проблеми з урожаєм неминуче призведуть до дефіциту товарів і стрімкого зростання цін.

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