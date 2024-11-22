Найсумніший у світі дельфін відчайдушно розмовляє сам із собою, бо не має друзів

Він проводить час окремо від інших представників свого виду і розмовляє сам з собою, щоб згаяти час.

Самотній дельфін-афаліна в Балтійському морі, який не має друзів, почав розмовляти сам з собою, щоб не сумувати, як показало нове дослідження.

Про це пише Daily Star.

Самець дельфіна, якого місцеві назвали Делле, спантеличив науковців. Експерти спостерігали, як він дрейфував у каналі Свендборгсунд у Данії, що розташований далеко за межами звичайного ареалу цього виду. Афаліни дуже товариські тварини і, як відомо, кличуть одне одного "фірмовими свистами". Втім, Делле, схоже, свистить до аудиторії, яка складається лише з одного.

Нещодавно вчені дослідили незвичайну поведінку тварини, використовуючи підводні записувальні пристрої, щоб вловити звуки, які видавав Делле. Вони виявили, що самотній дельфін був напрочуд голосним, а його крики були позбавлені "навмисності", оскільки в каналі не було одержувачів його сигналів.

"Якби статус дельфіна був невідомий, можна було б зробити висновок, що на записах зафіксована група з трьох різних дельфінів", - пишуть вони. "Вкрай незвично, що дельфін видавав ці звуки, не маючи при цьому жодних специфічних ознак".

Експерти заявили, що у них "немає чіткого пояснення" цього явища, але "саморозмова" Делле може бути побічним проявом потреби тварини в соціальній взаємодії.

Нагадаємо, на Кубі виявили новий гігантський вид павуків-птахоїдів. Він є найбільшим і найволохатішим серед родичів.

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