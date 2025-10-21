Найсильніші істоти на планеті: вчені з’ясували, хто чемпіон серед тварин

Слон / © unsplash.com

При спробі визначити 10 найсильніших істот на Землі, науковці завжди стикаються з головною дилемою: вимір сили. Вченим необхідно вирішити, який саме критерій обрати: чи це буде абсолютна потужність — здатність перемістити найважчий об’єкт, чи відносна сила — потужність щодо власної маси тіла.

Саме вибір категорії кардинально змінює список можливих чемпіонів, пише T4.

У категорії абсолютної сили на суходолі беззаперечним чемпіоном є африканський слон. Цей гігант може підняти вагу, що перевищує шість тонн, а деякі оцінки сягають дев’яти тонн. Основна частина цієї неймовірної потужності зосереджена в його хоботі — унікальному органі, який містить близько 40 000 м’язів і може як вирвати дерево з корінням, так і обережно підняти дрібну травинку.

У цій же лізі важкоатлетів виступає горила, чия сила, завдяки надзвичайно щільним м’язовим волокнам, дозволяє їй підіймати вантажі понад 815 кілограмів. Її перевершує арктичний вівцебик, здатний витримувати та переміщати вагу близько 900 кг. Серед хижаків домінують великі кішки та ведмеді: тигр здатний тягнути здобич вагою понад 540 кг, що вдвічі перевищує його власну масу, а ведмідь грізлі демонструє схожі показники колосальної сили.

Проте, якщо вимірювати силу відносно, чемпіонами стають не гіганти, а істоти, яких легко не помітити. Титул найсильнішої у світі істоти, фунт за фунтом, належить гнойовому жуку (зокрема, Onthophagus taurus). Ця комаха, що важить частки грама, здатна тягнути вантаж, який у 1141 разів перевищує її власну масу — людський еквівалент цього подвигу дорівнював би підняттю шести двоповерхових автобусів.

Ненабагато від свого родича відстає і жук-носоріг, який може нести вантаж, у 850 разів важчий за його власне тіло. Іншим яскравим прикладом є мураха-листоріз, що невтомно переносить шматочки листя, які у 50 разів перевищують її вагу.

Проте, сила виявляється не лише у піднятті ваги. Якщо врахувати інші показники, список поповнюється новими чемпіонами. Солоноводний крокодил має найпотужніший укус серед усіх живих істот, сила якого перевищує 16 000 ньютонів. А в небі панує гарпія — найсильніший орел у світі, чиї потужні кігті здатні хапати та піднімати в повітря здобич (лінивців чи мавп) вагою до 9 кг.

«Таким чином, «найсильніші» істоти планети демонструють, що еволюція знайшла безліч шляхів до вершини потужності: від брутальної маси слона до неймовірної біомеханічної ефективності жука», — зазначає видання.

Водночас африканська волохата жаба має особливу здатність до саморуйнування, яка дозволяє їй клацати кістками пальців ніг, коли їй загрожує небезпека, створюючи кістяні кігті, що пронизують шкіру, як у Росомахи з коміксів Marvel.

