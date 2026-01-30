Найвіддаленіша та одна з найперших галактик у Всесвіті: MoM-z14 зламала уявлення вчених

MoM-z14 / © NASA

Астрономи підтвердили існування найвіддаленішої з відомих галактик — MoM-z14. Світло цього об’єкта було випромінене через 280 мільйонів років після Великого вибуху, тобто в період, коли, за теоретичними моделями, галактики лише починали формуватися.

Про це повідомило видання Iflscience.

Про галактику вперше повідомили торік після спостережень космічного телескопа «Джеймс Вебб». Тепер її надзвичайну віддаленість підтвердили за допомогою спектроскопічного аналізу. Об’єкт виявили в межах огляду MoM (Mirage or Miracle — «Міраж або диво»), який має на меті з’ясувати, чи справді надзвичайно червоні об’єкти є дуже далекими галактиками, а не оптичними ефектами.

Найвіддаленіша галактика кидає виклик моделям раннього Всесвіту

MoM-z14 стала серйозним викликом для наукових моделей. За даними дослідження, її яскравість у 100 разів перевищує те, що теоретичні розрахунки передбачали для галактик такого раннього періоду. Це свідчить про надзвичайно активні процеси в перших галактиках і ставить під сумнів уявлення про темпи їх формування.

Член дослідницької групи Джейкоб Шен зазначив, що між теоретичними моделями раннього Всесвіту та реальними спостереженнями зростає розрив, який потребує подальших досліджень.

Окрему увагу науковців привернула наявність азоту в MoM-z14. За нинішніми уявленнями, таку кількість цього елемента не мало бути можливим утворити на настільки ранньому етапі, що може свідчити про інші фізичні умови або незвичні процеси в перших поколіннях зір.

MoM-z14 також демонструє ознаки розсіювання густого туману нейтрального водню, який, за оцінками науковців, заповнював Всесвіт у той період. Вирішальну роль у цьому процесі відіграло потужне випромінювання зір у галактиці. Під його впливом атоми водню втрачали електрони та переходили в іонізований стан.

Саме ці процеси пов’язують з так званою епохою реіонізації — періодом, коли світло перших зір і галактик почало змінювати стан міжгалактичного газу. Вивчення об’єктів на кшталт MoM-z14 може дати нові підказки щодо того, як саме відбувався цей етап в історії Всесвіту.

Галактики епохи реіонізації надзвичайно складно виявити, тому дослідники й проводять спеціальний огляд MoM. Через розширення Всесвіту світло таких об’єктів розтягується на довші хвилі, через що вони на вигляд значно червоніші.

Водночас червоний колір може мати й інші причини, тому кожен кандидат потребує окремого підтвердження. Для цього науковці застосовують спектроскопічні спостереження, які дозволяють точно визначити, наскільки світло змістилося в червоний бік і, відповідно, встановити реальну відстань до галактики.

Співкерівник дослідження Паскаль Ош із Женевського університету зазначив, що хоча попередні оцінки можна зробити за зображеннями, остаточні висновки можливі лише після детального спектроскопічного аналізу, який дозволяє точно зрозуміти, що саме спостерігають астрономи.

Нагадаємо, раніше в NASA повідомляли про виявлення екзопланети, яку науковці назвали однією з найбільш схожих на Землю. Вона розташована на відстані 146 світлових років від нашої планети та обертається навколо зірки, подібної до Сонця. За даними американського космічного агентства NASA, умови на цій екзопланеті можуть дозволяти існування рідкої води, а атмосфера — потенційно бути придатною для життя.