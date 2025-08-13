Найвіддаленіший у Всесвіті: астрономи виявили загадковий радіосплеск

Швидкий радіосплеск в уявленні художника. / © ESO

Астрономи виявили найвіддаленіший швидкий радіосплеск (FRB), що дозволить краще вивчити формування галактик у ранньому Всесвіті.

Про це повідомила група вчених із Сіднейського університету в Австралії.

Швидкі радіосплески — це потужні, але дуже короткі спалахи радіовипромінювання, що тривають мілісекунди. Їхня природа досі невідома, але більшість із них знаходяться у відносно близьких до нас галактиках. Нова знахідка, FRB 20240304B, є найдальшим з відомих, з червоним зміщенням 2,148. Це означає, що сплеск відбувся, коли вік Всесвіту становив лише близько 3 мільярдів років.

Сплеск був зафіксований 4 березня 2024 року радіотелескопом MeerKAT. Космічний телескоп James Webb пізніше допоміг визначити, що джерело FRB розташоване в молодій, маломасивній галактиці, що активно формує зірки. Ця галактика має масу приблизно 10 мільйонів сонячних мас.

FRB 20240304B — це перший радіосплеск, знайдений в епоху так званого «космічного полудня», періоду, коли швидкість зореутворення у Всесвіті була найвищою.

