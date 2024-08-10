Найвидовищніший зорепад року: коли і як побачити метеорний потік Персеїди

Персеїди є одним із найшвидших та найяскравіших метеорних потоків, який можна спостерігати на Землі.

Найяскравіше астрономічне явище року – метеорний потік Персеїди – досягне свого піка 11-13 серпня. Видовищний зорепад можна побачити у нічні години від півночі майже до світанку.

Про це пише BBC.

Метеорний потік Персеїди також є один з найтриваліших астрономічних явищ: перші його метеори можна було побачити у липні, а триватиме зорепад майже до кінця серпня. Під час пікової інтенсивності на нічному небу за годину можна побачити щонайменше сотню зірок, що падають.

Побачити зорепад Персеїд можна неозброєним оком у будь-якій точні планети, але небо має бути безхмарним.

Звідки взявся метеорний потік Персеїди

Потік Персеїди – це сліди уламків, залишених кометою Свіфта-Туттля, яка прилетіла із сузір'я Персея, що й зумовило його назву.

Ми бачимо метеори, як яскраві "зірки", що миттю проносяться по небу, коли Земля проходить крізь потік уламків комет або астероїдів. Фактично, це космічне сміття, яке згорає в атмосфері нашої планети.

За словами старшого астронома Королівської обсерваторії в Гринвічі доктора Грегорі Брауна, Персеїди є одним із найшвидших метеорних потоків.

"Вони рухаються зі швидкістю до 60 км на секунду, але розміром вони приблизно з цятки фарби або піщинки, що падають в атмосферу. Хоча вони створюють досить блискуче світлове шоу, у них немає жодного шансу вдаритися об землю. І навіть якби вони впали, вони настільки крихітні, що не завдадуть жодної шкоди", – пояснив науковець.

Як правильно спостерігати за Персеїдами

Астрономи радять приділити спостереженням щонайменше пів години, а краще більше часу. Найкращим для спостереження буде відкрита місцевість з вільним оглядом неба та якнайдалі від джерел штучного освітлення.

"Дивіться на якомога більшу частину неба та почекайте, дайте своїм очам звикнути до темряви. І зрештою, якщо вам пощастить і небо буде ясним, протягом години або близько того ви маєте побачити принаймні кілька метеорів", – порадив доктор Браун.

Нагадаємо, у Морі Спокою на Місяці розташована принаймні одна лавова трубка, яка може зберігати незаймані свідчення місячного вулканізму. Тепер вчені знайшли "парадні двері" до надр супутника Землі, які можуть відкрити його таємниці.

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