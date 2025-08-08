Найвидовищніший зорепад року: коли його можна буде побачити в Україні

Метеорит / © pixabay.com

У ніч проти середи, 13 серпня, над територією України буде видно один із найяскравіших метеорних дощів року, потік Персеїди.

Про це повідомляє Space.com.

Персеїди — це щорічне астрономічне явище, яке відбувається, коли Земля проходить через хмару уламків комети Свіфта-Туттля. Маленькі частинки, часто розміром не більші за піщинки, влітають у земну атмосферу на шаленій швидкості — до 59 кілометрів за секунду — і миттєво згоряють, утворюючи яскраві спалахи, які ми сприймаємо як «падаючі зірки».

Найкращий час для спостереження за метеорами — пізня ніч та передсвітанкові години.

Однак цьогорічне видовище має одну особливість — високий рівень освітлення Місяцем. 80% освітленого диска зійде ввечері 12 серпня й залишатиметься на небі до ранку, затьмарюючи більшість метеорів.

Незважаючи на це, найяскравіші з них все ж буде видно неозброєним оком, особливо в місцях з мінімальним світловим забрудненням.

Астрономи радять уникати штучного освітлення і дати очам кілька хвилин адаптуватися до темряви, аби побачити максимум небесного шоу.

