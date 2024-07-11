Найяскравіша комета, яка мчить до Землі, невдовзі зникне - вчені 

Комета C/2023 A3, ймовірно, розвалиться на частини ще до того, як опиниться поруч із Землею на найближчій відстані. Очікувалося, що наприкінці літа та восени її буде видно неозброєним оком.

Про це пише IFLScience.

Йдеться про комету C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS), яку було виявлено системою останнього сповіщення про зіткнення з астероїдом (ATLAS) у Південній Африці 22 лютого 2023 року. Спочатку об'єкт прийняли за астероїд, але потім з'ясувалося, що за шість тижнів до цього його сфотографувала обсерваторія Пурпурної гори (Цучіньшань) на сході Нанкіна, Китай. Від того часу вдалося з'ясувати, що це комета, яка летить до Землі.

Коли комету вперше помітили, вона була далеко за орбітою Юпітера, на відстані близько 1,09 мільярда кілометрів від Сонця.

Вчені очікували, що 27 вересня вона зблизиться із зіркою на відстань 58 мільйонів кілометрів. А вже за два тижні, 12 жовтня, вона зблизиться із Землею на відстань 71 мільйона кілометрів..

Зазвичай зниження яскравості спостерігається, коли комети перетинають орбіту Марса. Tsuchinshan-ATLAS досягне цієї точки в середині липня. Якщо після цього вона продовжить світити, існує ймовірність, що її можна буде побачити із Землі неозброєним оком восени.

Нагадаємо, космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

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