Найзагадковіше місце на планеті: 99,999% глибин океану залишаються недослідженими

Тихий океан. / © Associated Press

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Світовий океан, який покриває понад 70% поверхні Землі, досі залишається майже повністю незвіданим. За новими даними, лише 0,001% глибин океану люди бодай раз спостерігали безпосередньо.

Про це повідомляє IFLScience з посиланням на нове дослідження.

Недоступні глибини

Глибини океану — тобто всі ділянки, глибші за 200 метрів — охоплюють приблизно 66% площі нашої планети. Саме ці райони залишаються найменш дослідженими: з понад 300 мільйонів км² дна Світового океану на сьогодні візуально зафіксовано лише до 3 823 км² — це менше ніж 0,001%.

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Більшість підводних експедицій зосереджені поблизу узбереж Японії, США та Нової Зеландії, а загалом 97% даних надали лише п’ять країн — США, Японія, Нова Зеландія, Франція та Німеччина.

Чому це проблема

Недосліджені глибини — не просто «біла пляма» на карті. Вони критично важливі для:

розуміння процесів клімату й виробництва кисню;

навігації та безпеки морських перевезень;

досліджень нових молекул для медицини;

охорони морського біорізноманіття;

оцінки вуглецевого циклу Землі.

Як усе змінити

Проєкт Seabed 2030 має на меті картувати все дно океану до кінця десятиліття. Але нинішні темпи — лише 3 км² на рік. За такого рівня прогресу на повне вивчення знадобиться понад 100 тисяч років. Вчені кажуть: без автоматизації та нових підходів це завдання залишиться недосяжним.

“Це захопливий і вкрай важливий виклик для людства”, — каже дослідник Віктор Весково.

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