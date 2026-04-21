Найзагадковіший вулкан планети: кратер щодня викидає золото на тисячі доларів

Виверження золота оцінюють у 6000 доларів на день / © Getty Images

Науковці виявили, що найвищий активний вулкан Антарктиди щодня викидає в атмосферу золотий пил вартістю близько 6000 доларів. Дослідники зафіксували цей унікальний феномен під час вивчення газових шлейфів гори Еребус, мікроскопічні частинки яких розлітаються на сотні кілометрів навколо.

Про неймовірні властивості найпівденнішого активного вулкана на планеті пише IFLScience.

Фабрика золота у крижаній пустелі

Під час аналізу вулканічних газів дослідники зробили несподіване відкриття: шлейфи Еребуса насичені крихітними кристалами металевого золота розміром не більше 20 мікрометрів. За оцінками вчених, протягом одного дня кратер викидає близько 80 грамів дорогоцінного металу.

Золотий пил не осідає відразу, а подорожує на величезні відстані. Антарктичні станції фіксували сліди цього золота в навколишньому повітрі на відстані до 1000 кілометрів від самої гори. Окрім дорогоцінного пилу, під час активних фаз вулкан регулярно викидає шлейфи газу, пари та навіть «вулканічні бомби» — брили частково розплавленої породи.

Лавове озеро та життя в екстремальних умовах

Гора Еребус, висота якої сягає 3794 метрів, приховує в собі постійне лавове озеро, що вирує щонайменше з 1972 року. Воно залишається розпеченим навіть в умовах суворої антарктичної зими, будучи одним із п’яти подібних довговічних озер на всій планеті.

Попри екстремальні температури в кратері, схили вулкана вкриті фумарольними крижаними печерами, які утворилися завдяки газам, що вириваються з-під землі. У цих темних звивистих лабіринтах науковці знайшли 61 вид грибів. Оскільки такі організми зазвичай потребують високого вмісту ліпідів, дослідники припускають, що їхня поява стала результатом забруднення печер людиною під час попередніх експедицій.

Історія відкриття та геологічні особливості

Геологічна унікальність Еребуса полягає у його розташуванні. Як зазначає дослідницький портал Secret Atlas, вулкан розташований на відносно тонкій ділянці земної кори, що дозволяє магмі легко підніматися з глибин мантії на поверхню. Завдяки цій активності магма насичується летучими елементами (хлором і сіркою), які й допомагають виносити розчинене золото назовні.

Вулкан був відкритий ще 1841 року британським полярником, капітаном Джеймсом Кларком Россом, який побачив гору саме під час потужного виверження. Він назвав її на честь одного зі своїх кораблів — HMS Erebus (що в перекладі з давньогрецької міфології означає «уособлення темряви»). А першими підкорювачами вершини у 1908 році стали відважні учасники британської експедиції під керівництвом Ернеста Шеклтона.

