Названий на честь володаря мертвих душ: вчені відкрили новий вид мурен

У гирлах річок Центральної Індо-Тихоокеанії знайдено новий вид мурени, який отримав назву Uropterygius hades на честь грецького бога підземного світу — Аїда, через свій темний колір, що дозволяє йому зливатися з мулом.

Про це повідомило видання IFLScience.

Його відкриття стало несподіванкою для дослідників, які шукали іншу мурену у підземній річці на Філіппінах. Ця мурена, що мешкає в естуаріях, є рідкістю серед мурен, адже більшість з них живе в солоній воді.

Ця струнка мурена рівномірного темного забарвлення здивувала вчених не лише своєю адаптацією до середовища, але й незвичною поведінкою — риттям хвостом уперед, що є рідкісним для її виду.

"U. hades sp. nov. дуже чутливий до світла і постійно намагається сховатися, коли на нього потрапляє світло. Це свідчить про те, що вона, як правило, мешкає в каламутній воді, наприклад, в естуаріях, що призводить до відсутності акліматизації до світлового опромінення. Невелика частка очей U. hades sp. nov. також може свідчити про його адаптацію до умов низької освітленості, коли для виявлення здобичі або уникнення хижаків він використовує переважно хеморецепцію, а не зір", - йдеться в повідомленні.

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