Названо дивний "нічний симптом" "Омікрону", який може свідчити про зараження COVID

COVID-19 може мати новий дивний симптом.

Симптоми коронавірусу добре відомі і людям радять бути обачними, якщо вони почали проявлятися. Однак, може бути ще одна дивна ознака, про яку багато людей не чули. Штам "Омікрон" має ключові ознаки та характеристики, які дещо відрізняються від попередніх варіантів коронавірусу, таких як "Дельта".

Про це пише The Mirror.

Проблеми зі сном є поширеним явищем, але сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом захворювання на "Омікрон".

Згідно з Національною службою охорони здоров’я Британії : "Сонний параліч – це коли ви не можете рухатися чи говорити, коли прокидаєтеся чи засинаєте. Це може бути страшно, але це безпечно, і більшість людей отримують це лише раз чи двічі в житті".

Чому виникає сонний параліч або чому він може бути більш імовірним, коли людина хворіє на коронавірус, точно невідомо, але це може бути пов’язано зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням.

"Це може виникнути лише в результаті порушеного режиму сну - COVID- це час підвищеного стресу - і є припущення, що він може перебігати в сім'ях", - йдеться в повідомленні.

" Я думаю, що більш імовірно, що, якщо спостерігатиметься збільшення сонного паралічу, це пов’язано зі стресом, що виникає внаслідок великих змін у тому, як ми живемо і живемо нині, невизначеність і занепокоєння, з якими ми маємо справу, які впливають на нашу систему сну", - сказав експерт з терапії сну д-р Кет Ледерле.

Багато людей з новим штамом вірусу "Омікрон" відчули ще один дивний симптом протягом ночі. Хворі виявили, що нічна пітливість була справжньою проблемою, і що вони прокидаються вкриті потом, ніби пережили особливо поганий сон.

Як повідомлялося, стало відомо, як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом.