Названо максимальний вік, до якого може дожити людина: рекорд року буде побито

З'явилися нові дослідження, які вчені пропустили через технологію штучного інтелекту, щоб з'ясувати максимальний вік, до якого може дожити людина, перш ніж її організм не зможе більше виживати.

Нове дослідження показало, як довго може прожити людина, і які фактори на це впливають.

Про це пише Daily Star.

Наразі Томіко Ітоока є найстарішою людиною, яка живе. Вона мешкає в Японії, їй 116 років, вона народилася 23 травня 1908-го. Хоча це аномально довго, вчені стверджують, що тривалість нашого життя набагато більша, ніж у наших предків.

За даними Управління національної статистики, середня тривалість життя становить 74,8 року для чоловіків і 80,2 року для жінок. Хоча зовнішні фактори, такі як дієта та фізичні вправи, впливають на тривалість життя, штучний інтелект дав більш ґрунтовну відповідь.

Дослідники з сінгапурської біотехнологічної компанії Gero та Комплексного онкологічного центру Розвелл-Парк у Буффало, штат Нью-Йорк, досягли прогресу в питанні смерті. Вони вивчали здатність організму відновлюватися і боротися з хворобами, а також людську життєстійкість.

Вони зібрали тисячі добровольців і вирішили використати передові дослідження штучного інтелекту. Інститут об'єднав медичні дані добровольців, щоб отримати приблизну тривалість життя всіх учасників.

Для цього вони проаналізували декілька факторів, зокрема вік, хвороби та спосіб життя. Хоча організм чудово бореться з хворобами та інфекціями, настає момент, коли він більше не може підтримувати цей рівень.

Вчені виявили, що у віці від 120 до 150 років ця здатність повністю втрачається. Це означає, що якщо організм захворіє, шансів на виживання не буде.

Жанна Кальман була француженкою, якій було 122 роки, коли вона померла 1997-го. У цій теорії наука припускає, що саме це могло стати причиною її смерті.

Однак, хоча цей вік був аномалією, вчені припускають, що до 2100 року найстаріший відомий вік може бути знову побитий, оскільки медицина і охорона здоров'я продовжують розвиватися, а також поглиблюється розуміння здорового способу життя.

Наразі випробовуються ліки, які можуть продовжити тривалість життя людини до 200 років. Але до цього ще далеко, і вони не будуть доступні – або доведені – протягом багатьох років.

Нагадаємо, вчені відкрили фермент, який може зупинити прогресування небезпечних аутоімунних захворювань. Дослідники відкрили фермент CU43 для лікування міастенії Гравіс та інших хвороб.

Читайте також: