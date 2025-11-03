Названо простий спосіб підвищити задоволення від сексу

Інтимне спілкування у спальні є дуже важливим для стосунків / © Credits

Учені з Університету Карачі з’ясували, як поширені форми фізичної взаємодії між партнерами впливають на рівень задоволення від сексу та емоційну близькість.

Робота опублікована в журналі WebLog Journal of Reproductive Medicine (WJRM).

Автори зазначили, що чимало аспектів людської сексуальності залишаються слабо вивченими з погляду нейрофізіології та психології. В новому дослідженні фахівці спробували об’єднати дані про біологічні реакції, гормональні механізми та сприйняття довіри, щоб зрозуміти, як тілесні контакти впливають на стосунки в парі.

«Про людську поведінку в інтимній сфері багато говорять у суспільстві, але наукових даних про її фізіологічні та емоційні аспекти досі недостатньо, — пояснив автор робіт, психолог Рехан Хайдер з Університету Карачі. — Ми прагнули розглянути це питання з погляду еволюційної психології та нейробіології, без культурних стереотипів та оціночних суджень».

Перша частина дослідження мала змішаний характер: у ній брали участь дорослі пари віком від 18 до 50 років. Експерти зіставили спостереження та анкетні дані, щоб виявити, як тілесні взаємодії під час близькості пов’язані з почуттям задоволеності від сексу і довірою між партнерами.

Результати показали, що більшість учасників пов’язують такі форми контакту з підвищенням емоційної залученості та відчуттям безпеки. Ці реакції супроводжувалися викидом гормонів, які відповідають за соціальну прихильність — окситоцину та пролактину.

«Ми були здивовані тим, наскільки послідовно учасники описували почуття близькості та спокою, що виникає під час тілесної взаємодії, — зазначив Хайдер. — Це свідчить про недооцінений психологічний складник, який виходить за межі фізіологічних реакцій».

Дослідники також опитали 500 чоловіків і з’ясували, що тілесний контакт приносить задоволення не лише партнерці, а й самому чоловікові, посилюючи почуття прихильності та емоційного зв’язку. Вчені припускають, що цей ефект пов’язаний з активацією гормональних механізмів довіри та соціального зближення.

До вибірки увійшло і 120 жінок, чиї відповіді показали: сприйняття власних тілесних зон як джерела ніжності й довіри посилює загальне почуття близькості та знижує тривожність.

