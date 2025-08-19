Названо сім додатків смартфона, які виснажують батарею

Смартфон / © Pexels

Смартфони сьогодні стали незамінними помічниками у повсякденному житті, але навіть найсучасніші моделі швидко втрачають заряд, якщо на них постійно працюють «важкі» додатки.

Про це розповіли експерти Mysterium VPN.

Вони відзначають, що саме деякі популярні програми споживають найбільше енергії через роботу у фоновому режимі та активну синхронізацію даних.

Серед лідерів за витратами батареї — Facebook. Соцмережа постійно оновлює стрічку, надсилає повідомлення та синхронізує дані, тому акумулятор може швидко розряджатися навіть без активного користування. Щоб зменшити навантаження, фахівці радять вимкнути фонові оновлення або перейти на версію Facebook Lite.

Instagram також «любить» батарею. Автовідтворення відео, перегляд фото та постійна активність у фоновому режимі забирають чимало заряду. Щоб заощадити енергію, варто вимкнути автовідтворення відео та обмежити використання фонових даних.

Snapchat, завдяки постійній роботі камери, GPS та повідомлень, швидко «садить» акумулятор. Найкраще знизити навантаження, відключивши геолокацію та зменшивши частоту сповіщень.

Навігаційні додатки, такі як Google Maps, особливо енерговитратні під час використання GPS у реальному часі. Для економії батареї корисно завантажувати офлайн-карти та вимикати геолокацію, коли навігація не потрібна.

Відеоплатформи теж витрачають багато енергії. TikTok постійно завантажує високоякісний контент і надсилає push-сповіщення, через що акумулятор може розрядитися за лічені години. Допомагає обмеження фонових даних та встановлення ліміту часу використання. YouTube також активно споживає батарею через постійне завантаження нових відеорекомендацій; зменшення якості відтворення та скорочення часу перегляду допомагають заощадити енергію.

Месенджери, такі як WhatsApp, теж не залишають смартфон у спокої. Синхронізація повідомлень, медіафайлів та активні дзвінки швидко розряджають акумулятор. Щоб продовжити його роботу, слід обмежити фонову активність і відключити зайві повідомлення.

Отже, найбільше енергії витрачають соцмережі, месенджери, навігаційні сервіси та відеоплатформи. Користувачам варто свідомо контролювати активність додатків, вимикати фонові процеси та використовувати смартфон лише за необхідності, щоб максимально продовжити час роботи батареї.

