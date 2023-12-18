Не бачили 92 роки: вчені виявили павука, який танцює чечітку (фото)

У Португалії науковці знайшли павука, якого не бачили від 1931 року.

Про це пише New Scientist.

Павук-люк Nemesia berlandi, здавалося, зник після того, як він був вперше описаний 92 роки тому, але тепер вчені нарешті знову помітили його неподалік села Фагільде, що на півночі країни.

Ентомологи виявили пару самок, які мають темно-коричневі тіла і, як вважають, виростають до 2,2 сантиметри завдовжки.

Павук Nemesia berlandi / Фото: Sergio Henriques/Re:wild

Представники цього виду живуть у норах із відкидними дверцятами, щоб зловити здобич. Хоча жодного дорослого самця не спостерігалося, вчені вважають, що вони поводяться аналогічно самцям близькоспоріднених павуків, які виконують ритмічну чечітку біля дверей самки, щоб залучити партнера.

"Нам так легко їх не помітити, бо вони дуже загадкові. Вони мають люк, який нагадує будь-яке тло в цьому районі, наприклад, лист або мох", — прокоментував Серхіо Енрікес із зоопарку Індіанаполіса в Індіані. "Це відкриття схоже на виграш у лотерею".

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Щоб підтвердити, що це справді був N. berlandi, команда проаналізувала зразки його ДНК і виявила, що він не схожий на жодний інший відомий вид.

Енрікес і його колеги сподіваються, що це повторне відкриття стимулюватиме зусилля щодо збереження павука, який мешкає в районі країни, який все більше наражається на загрозу лісових пожеж і повеней.

Нагадаємо, в Японії виявили рештки стародавньої істоти розміром з автобус. Тварина мала голову, схожу на крокодилячу, а також чотири величезні веслоподібні кінцівки, і, можливо, плавець на спині, як у акули.

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