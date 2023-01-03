Не бачили з часів неандертальців: прадавню комету можна буде спостерігати неозброєним оком у 2023 році

Комета, яку можна побачити неозброєним оком, відвідає Землю у 2023 вперше після візиту до неандертальців.

Комета C/2022 E3 (ZTF) може бути достатньо яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком, коли вона пролітає повз Сонце та Землю наприкінці першого місяця 2023 року.

Про це пише Space.

Комета під назвою C/2022 E3 (ZTF) зараз проходить через внутрішню частину Сонячної системи. Вона максимально наблизиться до 12 січня, а потім пролетить повз Землю, здійснюючи найближче проходження біля нашої планети між 1 і 2 лютого 2023 року.

Якщо комета продовжуватиме яскравіти, як зараз, її можна буде побачити на темному небі неозброєним оком. Також її можна буде спостерігати у бінокль або телескоп під час проходження повз Землю.

За даними NASA, спостерігачі в Північній півкулі зможуть знайти комету в ранковому небі, коли вона буде рухатися в напрямку північного заходу протягом січня. Ця комета стане видимим для спостерігачів у Південній півкулі на початку лютого 2023 року.

Комета перебуватиме в сузір’ї Верблюда під час свого наближення до Землі.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA, комета має вік близько 50 000 років. Це означає, що востаннє вона побувала біля нашої планети під час верхнього палеоліту на Землі.

Це означає, що останні люди, які могли помітити цю комету були ранніми Homo Sapiens, які жили під час останнього льодовикового періоду. Так само можна сказати про останніх неандертальців, оскільки цей вид вимер приблизно через 10 000 років після останнього візиту цієї комети.

Звичайно, неандертальці та ранні люди не знали, що це комети і її ідентифікували набагато пізніше останнього льодовикового періоду. Вона була помічена лише на початку березня 2022 року і звалася астероїдом на орбіті Юпітера. Цікаво, що комета світиться зеленуватим відтінком через ореол газу та пилу, що її оточують і має довгий, але менш осяйний хвіст.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до Сонця летить найбільша з виявлених комет. Її діаметр становить 149 км, що перевищує розміри одного з супутників Марса.

Раніше ми писали про те, що комета ATLAS розвалилася, так і не наблизившись до Землі.

До того ж науковці виявили найбільшу за історію спостережень комету, розміром з Гаваї.

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