Не беріть яйця на Еверест: вчені застерегли шанувальників класичної страви мандрівника

Через низький атмосферний тиск на найвищій в світі гірській вершині вода закипає за температури набагато нижче 100°C.

Якщо ви вирішите піднятися на гору Еверест, щоб зварити там яйця, то вам доведеться добре підготуватися, тому що в звичайний спосіб, як ви варите яйця вдома, це зробити не вдасться. Приготувати традиційну страву мандрівника вам завадять закони фізики, які обійти неможливо. Але ж знання та вміле використання цих же законів може вирішити проблему варених яєць на висоті 8849 метрів над рівнем моря – саме на стільки вам доведеться піднятися, щоб опинитися на вершині Евересту.

Про це пише IFLScience.

Так чому ж не можна просто зварити яйця на Евересті? На заваді стане атмосферний тиск. Якщо ви будете нагрівати воду десь на пляжі, тобто на рівні моря, вона закипить при температурі 100°C. Але це не постійна фізична величина, і температура кипіння води може відрізнятися у різних точках на Землі.

Чим вище ви будете підніматися над рівнем моря, тим нижчими будуть атмосферний тиск і температура кипіння води. На кожні 300 метрів висоти температура кипіння буде знижуватися на 1°C.

Наприклад, перуанське місто Ла-Рінконада – найвище місце, де постійно мешкають люди – знаходиться на висоті 5052 метрів, а вода кипить там за температури 82,8°C. Цього достатньо, щоб зварити яйце, а от ідеальну каву у джезві приготувати вже не вдасться.

Еверест вищий за Ла-Рінконада майже на 4 тисячі метрів, а вода на його вершині починає кипіти вже за температури 68°C. Таким "окропом" можна обпектися, але для того, щоб зварити яйце, температура недостатньо висока.

Білок і жовток курячого яйця стають твердими за різних температур: білку необхідно принаймні 80°C, щоб згорнутися, а жовтку вистачить 70°C, аби затвердіти.

Якщо ви знаходитесь на вершині Евересту і вам дуже хочеться вареного яйця, єдине рішення – згадати закони термодинаміки та використати скороварку. Цей метод приготування підвищить температуру кипіння за рахунок збільшення тиску всередині герметично закритого посуду.

Нагадаємо, фізики розгадали таємницю гранульованої матерії і пояснили, чому пісок може "текти" і "застигати".

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