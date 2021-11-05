Не дає клітинам правильно реагувати на вірус: вчені виявили ген, який збільшує ймовірність смерті від COVID-19

Не дає клітинам правильно реагувати на вірус: вчені виявили ген, який збільшує ймовірність смерті від COVID-19

Фахівці переконані, що найкращим методом захисту носіїв небезпечного гена від коронавірусу є вакцинація.

Науковці Оксфордського університету виявили ген, який удвічі збільшує у пацієнтів хворих на COVID-19 ризик тяжкого перебігу коронавірусного захворювання.

Про це повідомляє Metro.

З’ясувалося, що маловивчений ген LZTFL1 не дає клітинам дихальних шляхів і легень правильно реагувати на вірус. Внаслідок цього вдвічі зростає ризик виникнення дихальної недостатності від коронавірусу, що збільшує ймовірність смерті від COVID-19.

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Цей ген, за словами вчених, зустрічається у 60 % людей південноазіатського походження, у 15 % європейців та у 2 % людей афро-карибського походження.

Фахівці припустили, що саме наявність гена LZTFL1 дозволяє пояснити високу смертність у низці областей Британії та у людей азіатського походження.

Водночас фахівці з Оксфордського університету переконані, що найкращим методом захисту носіїв небезпечного гена від коронавірусу є вакцинація.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Тим часом симптоми нового штаму коронавірусу "Дельта", який наразі лютує в Україні, дещо змінилися. Серед вже раніше відомих симптомів COVID-19 зараз з'явилися нові, а втрата нюху і смаку сьогодні знову стали одними з основних.

нового штаму коронавірусу "Дельта", який наразі лютує в Україні, дещо змінилися. Серед вже раніше відомих симптомів COVID-19 зараз а втрата нюху і смаку сьогодні знову стали одними з основних. Своєю чергою американська фармацевтична компанія Pfizer 5 листопада опублікувала заяву, у якій повідомляється, що її експериментальна таблетка від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та смерті пацієнтів із групи ризику.

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