Не для слабонервних: на Кубі виявили новий гігантський вид павуків-птахоїдів (фото)

Вчені в західній частині Куби виявили новий вид павуків-птахоїдів. Він отримав назву Trichopelma grande.

Про це повідомило видання Journal of Natural History.

Цей представник роду вражає своїми розмірами та кількістю волосся на тілі, що робить його найбільшим і найволосатішим серед родичів. Вчені виявили чотирьох представників нового виду, усі з яких були знайдені в радіусі 20 км один від одного, що підтверджує рідкісність цього павука.

Особливості нового виду павука-птахоїда (Trichopelma grande) / Фото: Journal of Natural History

Завдяки мільйонам років ізоляції, на Кубі збереглася велика кількість ендемічних видів, і Trichopelma grande поповнив їхній список. ДНК спійманих павуків виявила схожість з іншими представниками роду Trichopelma, що дозволило вченим підтвердити їхню класифікацію.

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Цікавою особливістю є наявність довгих волосків на лапах дорослих самців цього виду, які зазвичай зустрічаються у деревних павуків, хоча Trichopelma grande є наземним видом. Можливо, ці волоски допомагають павукам маскуватися серед місцевості або покращують їхні сенсорні здібності. Крім того, на черевці павуків виявлений складний малюнок з плямами та поперечними смугами, що додає ще одну унікальну рису цьому новому виду. Розміри павуків та їхній волосяний покрив значно перевищують показники інших представників роду Trichopelma.

Нагадаємо, дослідники виявили в Тихому океані найбільший у світі корал.

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