Не дивіться в очі рибам: вчені пояснили, чому цихліди атакують людей

Риби цихділи

Науковці виявили у риб родини цихлід здатність розуміти, на що саме спрямована увага іншої істоти, зокрема людини. Дослідження виду доводить, що ці риби змінюють свою поведінку залежно від того, куди дивиться дайвер.



Експеримент у природному середовищі

Для перевірки когнітивних здібностей риб дослідники спостерігали за ними в озері Танганьїка (Східна Африка). Об’єктом вивчення стали одні з найбільших представників родини, що важать до 5 кг і відомі своєю агресивністю під час захисту нащадків.

Водолази застосовували чотири тактики поведінки біля місць відкладення ікри:

дивилися безпосередньо на ікру або мальків;

дивилися прямо на батьків, які охороняли кладку;

спрямовували погляд убік;

розверталися до гнізда ластами.

Результати та реакція риб

Спостереження показали, що цихліди виявляли найбільшу агресію та частіше нападали на людей саме тоді, коли дайвери дивилися на їхнє потомство або на них самих. Натомість коли дослідники відверталися або перебували в позиції «ластами до кладки», риби ставали менш агресивними і іноді наближалися до людей, виявляючи спокійний інтерес.

Раніше вважалося, що здатність розпізнавати напрямок погляду притаманна переважно приматам, птахам та деяким одомашненим тваринам. Дане відкриття розширює уявлення про інтелект хребетних і вказує на складні механізми комунікації та захисту від хижаків у риб.

Автори дослідження наголошують, що любителям дайвінгу варто враховувати реакцію риб на погляд. Це допоможе уникати нападів агресивних особин та зменшити рівень стресу у водних мешканців під час підводних екскурсій.

