Не фараон: хто насправді стояв за будівництвом Великої піраміди Гізи

Піраміди / © pixabay.com/TheDigitalArtist

Реклама

Археологи дедалі частіше сходяться на думці, що за зведенням Великої піраміди в Гізі стояла не лише воля фараона, а й конкретна історична постать. Йдеться про придворного чиновника Хеміуну, якого вважають ключовою фігурою в організації цього грандіозного будівництва.

Про це повідомило видання GreekReporter.

Велика піраміда в Гізі — найбільша з усіх єгипетських пірамід і одна з найвідоміших споруд у світі. Її звели за правління фараона Хуфу, однак дослідники не мають підстав вважати, що монарх особисто займався проєктуванням. Відповідь на запитання — хто саме керував будівництвом — частково дала археологія.

Реклама

Дослідження поблизу піраміди привели до відкриття великої мастаби — прямокутної гробниці з похилими стінами. Вона вирізняється серед інших поховань розмірами та статусом особи, якій належала. Усередині виявили статую вельможі, на ім’я Хеміуну — і саме ця знахідка дала відповідь на багаторічну загадку.

Статуя Хеміуну. Фото: Einsamer Schütze CC-BY-SA 3.0

Написи в гробниці засвідчили, що Хеміуну був візиром Єгипту, тобто другою після фараона особою в державі. Він мав королівську печатку, виконував адміністративні функції та належав до царської родини — був племінником Хуфу. Серед титулів, знайдених у мастабі, один привернув особливу увагу істориків: Хеміуну названо «наглядачем за всіма будівельними проєктами царя».

Оскільки Велика піраміда була головним проєктом правління Хуфу, фахівці вважають, що саме Хеміуну відповідав за її зведення. Чи був він автором архітектурного задуму, чи виступав радше керівником будівництва — достеменно невідомо. Проте більшість дослідників погоджується: без його участі найбільша піраміда світу не з’явилася б у тому вигляді, який ми бачимо сьогодні.

Нагадаємо, в Норвегії, яке вважається найстарішим у країні, археологи знайшли золотий перстень віком понад 800 років із великим синім каменем у центрі.