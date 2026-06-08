Не “ген молодості”: вчені пояснили, що насправді допомагає дожити до 100 років

Старіння (ілюстративне фото)

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Люди, які доживають до 100 років і більше, не обов’язково старіють значно повільніше за інших. Їхня головна особливість може бути в тому, що вони значно пізніше стикаються з хворобами, які найчастіше стають причиною смерті у літньому віці.

Такого висновку дійшли науковці Бостонського університету, які з 1994 року проводять одне з найбільших і найтриваліших досліджень довгожителів — New England Centenarian Study. Пише Space Daily.

За даними дослідників, довгожителі протягом більшої частини життя біологічно не надто відрізняються від інших людей. Вони також можуть мати вікові зміни та хронічні захворювання, однак серйозні хвороби, від яких більшість людей помирає у 70–80 років, у них зазвичай з’являються на 15–20 років пізніше.

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Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, рак, діабет, деменцію та інші вікові хвороби.

Один із показових прикладів — онкологічні захворювання. За даними дослідження, рак у довгожителів діагностують у середньому на 17 років пізніше, ніж у загальній популяції.

Науковці пояснюють це явище так званим “стисненням захворюваності”. Тобто важкі хвороби не розтягуються на десятиліття, а з’являються ближче до кінця життя і тривають значно коротший період.

У людей, які доживають до 110 років і більше, серйозні захворювання часто припадають лише на останні кілька років життя.

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Дослідники наголошують, що виняткове довголіття частково залежить від генетики, однак єдиного “гена довголіття” не існує. Важливу роль також відіграють звички, які знижують ризик хронічних хвороб: помірне харчування, фізична активність, соціальні зв’язки та розумова активність у старшому віці.

Отже, секрет життя понад 100 років може полягати не в тому, що організм старіє набагато повільніше, а в тому, що найнебезпечніші хвороби починаються значно пізніше.

Нагадаємо, раніше науковці знайшли спосіб повернути роботу клітин до початкового стану та відновити пошкоджену ДНК. Секрет довгого життя виявився значно простішим за складні медичні технології та безпосередньо пов’язаний із харчуванням.

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