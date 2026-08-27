Не кава і не сон: вчені назвали спосіб повернути мозку працездатність після недосипу

Недосипання / © Pexels

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Коли бракує годин для нічного відпочинку, а попереду напружений день, відновити пам’ять та працездатність допоможуть як денний сон, так і коротке тренування. Нове наукове дослідження показало, що обидва ці методи дають майже однаковий позитивний результат для мозку, попри абсолютно різні механізми дії.

Про це пише Science alert.

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Як проводили експеримент

Щоб перевірити роботу мозку, канадські вчені з Університету Макгілла позбавили 54 здорових добровольців сну на цілих 30 годин. Після цього втомлених людей розділили на три команди: одні крутили педалі велотренажера 20 хвилин, інші спали півтори години. А контрольна група просто посиділа на тренажері без руху. Усім їм показали картинки для перегляду, а за три дні влаштували тест на пам’ять, щоб перевірити, хто що зміг згадати.

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Результати показали, що представники як групи сну, так і групи тренувань запам’ятали інформацію набагато краще за контрольну групу. Показники розпізнавання виявилися майже ідентичними: на 23 відсотки краще у тих, хто спав, і на 21 відсоток краще у тих, хто займався спортом. Статистично різниця між цими двома методами виявилася несуттєвою.

Різні шляхи — однаковий результат

Під час дослідження вчені за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ) фіксували мозкову активність учасників. Виявилося, що високі результати досягалися через різні неврологічні шляхи.

Учасники з групи денного сну продемонстрували ознаки зниження тиску сну та втоми (зокрема, зменшення повільнохвильової активності). Денний відпочинок допоміг мозку компенсувати втрачені години сну.

Учасники з групи фізичних вправ таких ознак не показали — маркери їхньої втоми залишилися на підвищеному рівні, аналогічно до контрольної групи. Натомість покращення пам’яті залежало від сигналів, пов’язаних з тим, наскільки ефективно мозок обробляв зображення під час перегляду.

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«Нестача сну впливає майже на кожен аспект нашого мислення та функціонування, але багато людей не можуть просто припинити те, що вони роблять, і більше спати», — каже Марк Ройг, старший автор дослідження та спортивний науковець у Школі фізичної та ерготерапії Макгілла.

Він додав, що результати дослідження свідчать про здатність навіть коротких тренувань підтримувати важливі когнітивні функції.

Чому це корисно на практиці

Нейробіологиня Мадхура Лотлікар зазначає, що це особливо корисно для тих, хто через роботу не може дозволити собі подрімати під час зміни, як-от пілоти, медсестри чи батьки немовлят.

«Фізичні вправи доступні, недорогі та прості у виконанні. Це робить їх перспективним інструментом, який допоможе людям залишатися когнітивно гострими, коли сон обмежений», — пояснює Лотлікар.

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Водночас науковці наголошують, що ані тренування, ані денний сон не є повноцінною замінною для нічного відпочинку. Обидва варіанти є тимчасовими рішеннями, які допомагають впоратися з поточним днем, але не можуть слугувати довгостроковою стратегією. Згідно з оцінками, від 20 до 40 відсотків дорослих у світі хронічно не висипаються.

Нагадаємо, якщо ви довго крутитеся в ліжку і не можете заснути, звичайного заспокійливого чаю може бути недостатньо. Фахівці переконують: напоєм №1 для глибокого сну та підтримки повноцінних фаз сновидінь є сік з терпкої (кислої) вишні.

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