Не ліси: де насправді може ховатися головне джерело кисню Землі

Земля / © Getty Images

Наукова спільнота стоїть на порозі потенційно революційного відкриття, яке може змінити наше розуміння біологічних процесів планети. Група дослідників анонсувала запуск нових глибоководних апаратів, щоб остаточно підтвердити або спростувати існування феномену «темного кисню».

Про це пише Phys.org.

У 2024 році британський морський еколог Ендрю Світман оприлюднив результати дослідження, згідно з якими поліметалічні конкреції (утворення розміром з картоплину, багаті на метали) на дні океану можуть виробляти кисень. Механізм цього явища нагадує електроліз: конкреції нібито генерують електричний заряд, достатній для розщеплення морської води на водень та кисень.

Це твердження викликало шквал критики, особливо з боку представників глибоководної гірничодобувної промисловості, які планують видобувати ці метали для виробництва акумуляторів. Деякі вчені припустили, що зафіксований кисень був лише бульбашками повітря, що застрягли в вимірювальних приладах.

Щоб розставити всі крапки над «і», команда Світмана представила два нових посадкових апарати. Ці апарати здатні працювати на глибині до 11 кілометрів.

Вони витримують тиск, що у 1200 разів перевищує атмосферний, і за складністю нагадують космічне обладнання. Модулі оснащені спеціальними сенсорами для «вимірювання дихання морського дна», що має виключити можливість похибки.

«Ми використовуємо ці прилади останні 20 років, і раніше бульбашок ніколи не утворювалося», — наголосив Світман, відкидаючи звинувачення у технічній помилці.

Експедиція у «зону скарбів»

Дослідження проводитиметься у зоні Кларіон-Кліппертон — великому регіоні між Гаваями та Мексикою. Саме тут зосереджені величезні поклади цінних металів, які є предметом інтересу видобувних корпорацій.

Нова експедиція, що частково фінансується японським фондом Nippon Foundation, запланована на травень. Світман зазначає, що підтвердити виробництво кисню в темряві вдасться протягом 24–48 годин після занурення модулів.

Підтвердження теорії «темного кисню» матиме глобальні наслідки. Це означатиме, що джерело кисню могло існувати на Землі ще до появи фотосинтезуючих організмів, що змусить переписати підручники про зародження життя.

Це також може ускладнити або зупинити плани компаній щодо видобутку копалин з дна океану через загрозу знищення унікальної екосистеми.

«Якщо комерційний видобуток буде продовжено, це матиме масштабні наслідки, адже у цих конкреціях мешкає безліч різноманітних тварин», — попередив еколог.

Результати місії світ дізнається після повернення дослідницького судна у червні поточного року.

