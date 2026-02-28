Не лише декор: вчені з’ясували, як кімнатні рослини впливають на температуру і якість повітря

Кімнатні рослини / © Pexels

Нове міжнародне дослідження показало: кімнатні рослини можуть не лише прикрашати інтер’єр, а й впливати на якість повітря та відчуття комфорту в приміщенні. Йдеться, зокрема, про зниження відчутної спеки, підвищення вологості та зменшення концентрації деяких забруднювачів.

Про це повідомило видання earth.com.

Дослідження провели на базі Університету Суррея в межах проєкту GREENIN Micro Network Plus. До роботи долучилися 35 експертів із Великої Британії, країн Європи, США, Австралії, Індії та Бразилії. Команда працювала під егідою Глобального центру досліджень чистого повітря.

Науковці розробили систему з десяти ключових запитань, щоб комплексно оцінити вплив озеленення всередині будівель. Вони врахували технічні характеристики, мікробіологію, вплив на здоров’я, соціальні та економічні аспекти, а також значення розташування рослин. Окремо дослідники порівняли 26 типів систем — від звичайних горщикових рослин до «живих стін» і гідропонних веж.

Один із найпомітніших висновків: великі рослини здатні зробити приміщення відчутно прохолоднішим — приблизно до двох градусів. Навіть якщо показники термометра не змінюються, люди можуть відчувати більше свіжості. Рослини також підвищують вологість повітря, що особливо актуально взимку або в будівлях із кондиціонуванням.

Деякі спеціально розроблені системи продемонстрували здатність зменшувати концентрацію дрібних частинок та летких органічних сполук (ЛОС), які виділяються з фарб, меблів і засобів для чищення. Водночас ефективність залежить від правильного підбору системи, освітлення та регулярного догляду.

Окрему увагу вчені приділили мікробіому приміщень — сукупності мікроорганізмів у повітрі та на поверхнях. Попередні дані свідчать, що рослини можуть збагачувати це середовище природними мікробами, однак для підтвердження довгострокового впливу на здоров’я потрібні додаткові дослідження.

Професор Прашант Кумар, провідний автор роботи, зазначив, що люди проводять близько 90% часу в приміщеннях, але вплив озеленення на внутрішнє середовище досі вивчений недостатньо. За його словами, рослини слід розглядати не як декор, а як частину екологічної інфраструктури будівель.

Автори наголошують: без належного планування та обслуговування очікуваного ефекту може не бути. Майбутні дослідження мають проводитися в реальних будинках, школах і офісах з урахуванням вентиляції, освітлення, кількості людей та інших чинників.

Нагадаємо, раніше дослідники встановили чому люди, що живуть у горах, рідше хворіють на діабет. Отримані дані можуть змінити підхід до лікування.