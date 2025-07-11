Не лише Земля: вчені виявили ще один об’єкт Сонячної системи, придатний для життя

Енцелада / © NASA

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Нові дані, отримані завдяки місії Cassini, свідчать, що під льодом супутника Сатурна Енцелада ховається океан, що може бути сприятливим для мікробного життя.

Про це повідомило видання Space.

Місія проаналізувала шлейфи водяного пару, що вириваються з надр Енцелада. Зокрема, апарат NASA допоміг ученим уперше визначити pH підльодовикового океану. Виявилося, що вода там має сильно лужне середовище — від 10,1 до 11,6 за шкалою pH. Таке середовище вважається екстремальним, проте на Землі в ньому виживають алкалофіли — мікроорганізми, здатні жити у високолужних умовах.

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За словами планетолога Крістофера Глейна з Південно-Західного науково-дослідного інституту США, хімічні процеси між водою та кам’янистим ядром супутника — насиченим залізом, магнієм і натрієм — призводять до вивільнення гідроксиду натрію. У поєднанні з вуглекислим газом він створює умови, подібні до тих, що існують у гідротермальних джерелах на дні Земних океанів.

Ці відкриття роблять Енцелад одним із найперспективніших кандидатів у Сонячній системі для пошуку позаземного життя. Водночас жодна з наукових місій поки не мала спеціалізованого обладнання для повноцінного аналізу складу шлейфів. Cassini виявив їх випадково — ще до того, як стало відомо про сам феномен.

Тепер наукова спільнота мріє про нову місію на Енцелад, аби детальніше дослідити його загадковий океан.

Нагадаємо, вчені виявили, що великі греблі утримують неймовірну кількість води, буквально перерозподіляючи масу по всій земній кулі. У результаті зміщується положення земної кори відносно мантії.

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