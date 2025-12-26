Не має аналогів серед відомих світів: вчені відкрили дивну екзопланету

Екзопланета у формі лимона. Фото: © NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford/STScI

Астрономи відкрили екзопланету PSR J2322-2650b, яка не має аналогів серед відомих світів.

Дослідження показує, що її походження не відповідає жодній із наявних моделей формування планет, пише ScienceAlert.

Екзопланета PSR J2322-2650b може стати найдивнішим відомим світом у галактиці Чумацький Шлях. Це так званий гарячий Юпітер, який обертається навколо мілісекундного пульсара та зазнає потужного гравітаційного впливу зірки.

Під дією цієї гравітації планета розтягнута до форми, що нагадує лимон. Її атмосфера містить вуглецеву пару, імовірно має гелієву основу та рухається з надзвичайною швидкістю у напрямку, протилежному обертанню самої планети.

