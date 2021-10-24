"Не можуть думати, їхня пам'ять порушена": вчені зі США шокували серйозними наслідками у пацієнтів після COVID-19

"Не можуть думати, їхня пам'ять порушена": вчені зі США шокували серйозними наслідками у пацієнтів після COVID-19

Вчені з'ясували, що коронавірус викликає когнітивні розлади.

Багато людей після перенесеного COVID-19 страждають на когнітивну дисфункцію. Йдеться, зокрема, про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації і фокусуванням. Порушення фіксуються у пацієнтів навіть через 7 місяців після одужання.

Про це йдеться в дослідженні вчених Медичної школи Ікана (США), інформує NBC News.

У дослідженні сказано, що пацієнти пройшли тестування в період від квітня 2020 року до травня 2021 року. Всім було не менше 18 років, і у них не було деменції в анамнезі.

Дослідники, які обстежили 740 пацієнтів в системі охорони здоров'я Mount Sinai в Нью-Йорку, виявили, що люди, у яких раніше був COVID-19, мають проблеми із багатозадачністю. За результатами, близько в 24% пацієнтів приблизно через сім або вісім місяців після зараження спостерігалися ознаки когнітивних порушень.

"Ми спостерігаємо довготривалі когнітивні порушення в різних вікових групах", - розповіла автор дослідження Жаклін Беккер.

Вона зазначила, що кожен четвертий після COVID-19 має проблеми з пам'яттю, а саме, зі збереженням нових спогадів та зосередженням уваги. У багатьох також помічена низька швидкість обробки інформації і зниження виконавчих функцій, зокрема, труднощі з ініціативою, плануванням, організацією і винесенням чітких суджень.

Вказані проблеми були виявлені не тільки серед літніх, а й серед молодих людей, які перенесли коронавірус. Їх також зафіксували і у тих, хто переніс інфекцію в легкій формі.

Професорка психіатрії та директорка клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доктор Хелен Лаврецький каже, що деякі пацієнти не можуть доглядати за собою після виписки з лікарні.

"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їхня пам'ять порушена, вони збиваються з толку. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", - повідомила Лаврецький.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як повідомлялося, кожен третій перехворілий коронавірусом може відчувати принаймні один симптом "тривалого COVID-19". У групі ризику насамперед жінки і госпіталізовані пацієнти. Найбільш частими симптомами були проблеми з диханням, абдомінальні симптоми, втома, біль, тривога або депресія.

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