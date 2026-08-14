Не побачення і не секс: вчені з’ясували, що насправді зміцнює стосунки

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Щоб зміцнити шлюб і зменшити напругу у стосунках, не обов’язково ходити до психолога чи витрачатися на дорогі романтичні жести. Дослідивши майже 1700 пар, вчені виявили просту звичку, яка допомагає краще розуміти одне одного та мирно вирішувати сварки.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Що впливає на стосунки та рівень стресу в шлюбі

Науковці опитали майже 1700 молодих подружніх пар, щоб дізнатися, як на їхні стосунки впливають тренування окремо та разом. З’ясувалося, що спорт загалом корисний для шлюбу, але саме спільні вправи дають найкращий ефект. У парах, які тренуються разом, люди рідше відчувають стрес, краще спілкуються та ефективніше вирішують непорозуміння.

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За словами керівника дослідження, професора Джеремі Йоргасона з Університету Бригама Янга, такі заняття стабільно допомагають партнерам спокійно миритися під час суперечок і покращують загальну якість комунікації в сім’ї. Водночас дані опитування свідчать, що лише невелика кількість подружжів практикує спільні тренування.

«Близько 60 відсотків чоловіків і дружин у вибірці сказали, що вони займаються спортом, але лише близько третини займалися спортом разом», — підкреслив професор Йоргасон.

Науковець пояснив, що приблизно половина людей, які займаються спортом, не тренуються разом зі своїм чоловіком чи дружиною. Водночас дослідник підкреслив: попри те, що вплив спільних занять не є масштабним, він дуже стабільний, що підтверджує його позитивний ефект для стосунків.

Чому прогулянки найкраще покращують спілкування

Серед усіх видів занять найпопулярнішими виявилися звичайні піші прогулянки. Це свідчить про те, що парам не потрібні дорогі абонементи в спортзал чи спеціальне спорядження, аби покращити стосунки.

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Співавторка дослідження Ешлін Хіатт Мілденхолл пояснила, що фізичні вправи найбільше впливають саме на комунікацію. За її словами, ходьба стала найпопулярнішим вибором серед учасників саме тому, що під час прогулянки природно з’являються можливості для спілкування.

Подружжя, яке тренувалося разом, розповідало, що почало краще слухати одне одного та відчуло більше підтримки від партнера. За словами професора Йоргасона, саме це взаєморозуміння під час занять і пояснює, чому спільний спорт покращує спілкування в сім’ї.

Чи вирішує спорт проблеми в шлюбі: застереження та поради науковців

Раніше інші дослідження вже показували користь від спільного проведення вільного часу. Проте науковці підкреслюють, що саме фізична активність створює додаткові можливості для розмов.

Разом із тим вчені застерігають: спільний спорт не вирішить абсолютно всі проблеми у стосунках. Молодим парам, особливо з дітьми, буває непросто викроїти на це час. Проте науковці підкреслюють, що це одна з багатьох корисних звичок, яка допомагає подружжю регулярно спілкуватися попри роботу, побут та виховання дітей.

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Раніше ми писали, що головним у стосунках пари з великою різницею у віці є не цифра у паспорті, а зрілість партнерів і готовність працювати над відносинами.

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