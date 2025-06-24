Не помста, а ритуал: чому стародавні єгиптяни знищили статуї цариці Хатшепсут

Голова статуї Хатшепсут із Дейр-ель-Бахрі, розкопана у 1920-х роках / Фото: Метрополітен-музей в Нью-Йорку, Фонд Роджерса, громадське надбання

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Протягом століття єгиптологи вважали, що після смерті могутньої жінки-фараона Хатшепсут її небіж і наступник затіяв проти неї вендету, цілеспрямовано розбиваючи всі її статуї, щоб стерти пам’ять про свою могутню тітку. Проте нове дослідження кардинально змінює це уявлення.

Про це пише Live Science.

«Ритуальна деактивація» замість помсти

Хоча багато статуй Хатшепсут дійсно були навмисно розбиті, причина їхнього знищення не пов’язана ані з її статтю, ані з бажанням стерти її існування з пам’яті народу. Насправді статуї Хатшепсут були розбиті, щоб «деактивувати» їх і усунути їхні передбачувані надприродні сили.

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Хатшепсут правила Єгиптом приблизно 1473-1458 рр. до н.е. Вона відома завдяки зведенню прекрасного храму в Дейр-ель-Бахрі та успішній експедиції до землі Пунт. Вона була дружиною і зведеною сестрою фараона Тутмоса II і мала виконувати роль регента для свого пасинка Тутмоса III. Однак замість цього вона стала повноправним фараоном, тоді як Тутмос III мав обмежену владу як співправитель.

Після смерті Хатшепсут багато її статуй були навмисно розбиті, зокрема в Дейр-ель-Бахрі, де археологи у 1920-30-х роках знайшли розбиті залишки її статуй, поховані в ямах. Раніше вважалося, що вони були розбиті за наказом Тутмоса III як форма відплати за тривале позбавлення його влади. Однак нове дослідження припускає, що ці статуї були «ритуально деактивовані» так само, як і статуї інших фараонів.

Особливості знищення статуй

Дослідниця єгиптології Джун Ї Вонг вивчила архівні записи статуй з Дейр-ель-Бахрі. Вона виявила, що у статуй не були розбиті обличчя, а написи на них не були знищені. Натомість їх розбили в місцях шиї, талії та ступень — це явище спостерігалося і на статуях інших єгипетських фараонів під час процесу, який сучасні єгиптологи називають «ритуальною деактивацією».

Стародавні єгиптяни розглядали царські статуї як «могутні і, можливо, навіть живі сутності». Коли фараон помирав, для стародавніх єгиптян було звичайною практикою деактивувати їхні статуї, розбиваючи їх у «слабких точках»: шиї, талії та ступнях.

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«Поклади деактивованих статуй були знайдені в багатьох місцях в Єгипті та Судані», — зазначила Вонг.

Однією з найвідоміших знахідок є Карнакський сховок, де були виявлені сотні статуй фараонів різних епох. Переважна більшість цих статуй були «деактивовані».

Політичні переслідування та ритуали

Водночас це не означає, що Хатшепсут не була жертвою політичного переслідування після смерті.

«Немає сумніву, що Хатшепсут зазнала кампанії переслідування — на багатьох пам’ятках по всьому Єгипту її зображення та імена були систематично вирізані. Ми знаємо, що цю кампанію переслідування ініціював Тутмос III, але ми не зовсім впевнені чому», — підтвердила Вонг.

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Факт того, що її статуї в Дейр-ель-Бахрі були деактивовані за звичайним ритуалом, тоді як її зображення та написи на інших об’єктах піддалися насильницьким атакам, свідчить про те, що переслідування, можливо, не були викликані особистими причинами.

За словами Вонг, Тутмос III міг бути мотивований «ритуальними та практичними чинниками, а не особистою ворожнечею». Ймовірно, на нього впливали політичні міркування, такі як побоювання прихильників щодо спадщини Хатшепсут як фараона.

Нагадаємо, шотландський дослідник знайшов приховану гробницю, в якій імовірно, перебуває справжня мумія легендарного єгипетського фараона Тутмоса II. Це перша гробниця фараона, знайдена за останні 100 років.