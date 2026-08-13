Не поспішайте міняти кабель: чому iPhone пише, що аксесуар споживає забагато енергії

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Сучасні моделі iPhone та iPad здатні живити інші пристрої або аксесуари через роз’єм USB-C чи Lightning. Проте під час такого підключення користувачі іноді стикаються з попередженням про те, що підключений аксесуар споживає надто багато енергії.

Про це повідомляє BGR.

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Як усунути помилку живлення аксесуарів на iPhone

Ця функція з’явилася ще в iOS 4, коли старий iPad міг живити підключені камери, а з виходом iPhone 15 у 2023 році з’явився порт USB-C, який дозволяє заряджати невеликі гаджети (наприклад, AirPods чи чохли для Apple Watch) потужністю до 4,5 Вт. Попередження про занадто велике споживання енергії — це нормальний захист телефону, але цю проблему можна легко вирішити.

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Якщо на екрані вашого iPhone чи iPad з’явилося відповідне сповіщення, фахівці радять виконати кілька кроків для діагностики та виправлення неполадок:

Від’єднайте кабель та аксесуар, зачекайте кілька секунд і під’єднайте їх знову. Додатково можна перезавантажити мобільний пристрій.

Переконайтеся, що на пристрої встановлено останню версію iOS або iPadOS, оскільки оновлення часто містять виправлення системних помилок. Якщо батарея самого iPhone чи iPad розряджена, він може припинити живлення зовнішніх пристроїв. Спершу зарядіть смартфон або планшет. Пошкоджені або несертифіковані кабелі можуть порушувати передачу живлення. Варто використовувати оригінальні аксесуари Apple або сертифіковані аналоги. У порт USB-C або Lightning міг потрапити ворс чи сміття, що заважає нормальному з’єднанню. Спробуйте підключити аксесуар до іншого гаджета Apple, щоб перевірити, чи не перевищує його споживання ліміт у 4,5 Вт.

Якщо базові методи не допомогли, для стабільного з’єднання рекомендується використовувати USB-хаб із підключенням до незалежного джерела живлення або зовнішнього акумулятора. Це дозволить живити як сам аксесуар, так і ваш iPhone без перевантаження системи.

Нагадаємо, смартфон не обов’язково міняти кожні два роки. Якщо телефон добре працює, отримує оновлення, цілком вас влаштовує і не має значних пошкоджень, він може служити набагато довше. У середньому якісний гаджет розрахований на 4–5 років активного користування.

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