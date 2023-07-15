Не працює один з бездротових навушників: які можуть бути причини

Якщо перестав працювати один з навушників, не поспішайте їх викидати.

Проблему непрацюючого навушника доволі легко вирішити. Але для цього слід розуміти її причину.

Про це повідомляє УНІАН.

Нерідко користувачі бездротових навушників стикаються з тим, що один з них припиняє працювати. Так, у TWS-гарнітур немає проводу, який може пошкодитися, натомість вони схильні до багів та іншим апаратних помилок.

Які є причини

1. Навушник розрядився

Звісно, може статися так, що один навушник максимально заряджений, а інший – повністю розряджений. Він міг просто не отримав заряду, поки перебував у кейсі, що пояснюється: або проблемою з контактами, або неправильним розміщенням навушника.

"Рішення просте: просто покладіть навушники в кейс, а сам футляр під'єднайте до зарядки. Через пів години можна спробувати знову під'єднати навушники до смартфона або іншого необхідного гаджету", – радять користувачам.

2. Різні пристрої

У TWS-гарнітурах завжди є один головний й один другорядний навушник, і синхронізація зазвичай починається з ведучого. Однак іноді навушники (зокрема, дешеві моделі) під час коннекту можуть сприйматися як два різних пристрої, хоча повинні розпізнаватися як один.

"Зайдіть в налаштування смартфона і переконайтеся, що навушники правильно підключені. Якщо все здається в порядку, спробуйте розконектитися й повторно підключити навушники. В кінці перевірте працездатність аксесуара на телефоні друга, щоб виключити можливість поломки вашого смартфона", – зауважують експерти.

3. Програмний збій

Ще однією причиною може бути програмний збій. У такому випадку слід спробувати зайти в налаштування пристрою на телефоні та скинути їх. Допомогти може також утримування кнопки на гарнітурі для виконання скидання.

"Ще трапляється, що допомагає оновлення драйверів. Наприклад, на AirPods драйвера встановлюються автоматично, але багато інших навушники необхідно оновлювати вручну за допомогою фірмових додатків", – пояснюють фахівці.

Безумовно, якщо жодна процедура не допомогла, це означає, що один з навушників вже не врятувати. Слід розуміти, що TWS-навушники не вічні, а маленькі акумулятори, якими вони оснащені, з часом виснажуються.

Раніше фахівці пояснили, чому телефон потрібно класти дисплеєм донизу. Передовсім це потрібно для захисту дисплея та камери і охолодження. Крім того, такий підхід свідчить про дотримання правил етикету.

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