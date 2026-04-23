Не пропустіть "квітневе вікно": 5 рослин, які треба обрізати просто зараз

Гортензія / © unsplash.com

Реклама

Кінець квітня — вирішальний період для обрізки багатьох садових рослин. Саме зараз завершується оптимальне «вікно» для цієї весняної процедури, і якщо його пропустити, рослини можуть гірше рости, менш рясно цвісти або давати менше плодів упродовж сезону.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Фахівці пояснюють: у цей час більшість рослин уже виходять зі стану спокою та переходять у фазу активного росту. Завдяки цьому місця зрізів швидше загоюються, а енергія рослини спрямовується на формування нових пагонів. Крім того, своєчасна обрізка допомагає зробити кущі густішими, підтримувати їхню форму та стимулювати активніше цвітіння або плодоношення пізніше.

Реклама

Водночас важливо враховувати, що не всі рослини потребують однакового підходу. Для одних достатньо легкої формувальної обрізки, тоді як інші можна обрізати більш радикально. Не менш важливо використовувати правильні інструменти: гострі секатори, сучкорізи чи обрізувачі дають чистий зріз і зменшують ризик пошкодження тканин. Натомість тупі або невідповідні інструменти можуть розщеплювати гілки та робити рослину вразливою до шкідників і хвороб.

Серед рослин, які варто обрізати до травня, садівники виокремлюють п’ять найпопулярніших.

Троянди потребують весняної обрізки після того, як минули найсильніші заморозки і бруньки почали набухати. Насамперед слід видалити мертві, пошкоджені або ті стебла, що перехрещуються між собою. Здорові пагони рекомендують обрізати до бруньки, спрямованої назовні. Це дозволяє зберегти відкриту форму куща, покращує циркуляцію повітря та сприяє ряснішому цвітінню в сезоні.

Будлею можна обрізати досить сильно саме ранньою весною. Фахівці радять вкоротити стебла приблизно до 30–60 сантиметрів від основи, а також видалити слабкі, старі здерев’янілі або загущені гілки. Така обрізка допомагає зберегти компактну форму рослини та стимулює потужне нове зростання.

Гортензія волотиста цвіте на молодих пагонах, тому ранньовесняна обрізка особливо важлива. Торішні стебла радять обрізати до пари здорових бруньок. Це допомагає підтримувати акуратну форму куща та сприяє формуванню міцних стебел і великих квіткових голівок пізніше впродовж року.

Лаванда також добре реагує на весняне підрізання. Потрібно видалити сухі стебла та злегка надати рослині форму. Водночас садівники застерігають не обрізати старі дерев’янисті частини, оскільки це може зашкодити рослині. Легка обрізка допомагає зберегти компактний вигляд і стимулює появу більшої кількості ароматних квітів.

Яблуням може бути корисна легка весняна санітарна обрізка. Рекомендується видалити сухі, пошкоджені або гілки, що перетинаються, а також трохи прорідити крону для кращої циркуляції повітря. Це допомагає підтримувати здоров’я дерева та його структуру.

