Не радіо і не лазери: вчені розповіли, як насправді інопланетяни можуть подавати сигнали

Корабель іншопланетян

Розвинені інопланетні цивілізації можуть передавати сигнали не радіохвилями, а короткими світловими спалахами — подібно до того, як на Землі спілкуються світлячки. Таку гіпотезу висунули науковці у новому дослідженні, закликавши переглянути підхід до пошуку позаземного життя.

Про це пише Live Science.

Дослідники наголошують: сучасні програми з пошуку інопланетного розуму можуть бути обмежені антропоцентричним мисленням — тобто спробами шукати нечеловічні цивілізації за людською логікою.

Протягом десятиліть провідні наукові програми, зокрема SETI, зосереджувалися на пошуку радіосигналів або слідів масштабних технологічних об’єктів, таких як гіпотетичні сфери Дайсона. Втім, автори нового дослідження припускають: розвинені цивілізації можуть взагалі не використовувати радіохвилі.

За їхніми словами, такі цивілізації могли еволюціонувати до «радіотихого» стану, використовуючи інші, менш помітні способи комунікації, зокрема регулярні світлові спалахи.

На Землі світлячки спілкуються серіями повторюваних спалахів світла, які дозволяють їм ідентифікувати вид та знаходити партнерів. Дослідники вважають, що подібний принцип може бути використаний і позаземними цивілізаціями — як своєрідний сигнал «ми тут».

У рамках дослідження вчені проаналізували характеристики понад 150 пульсарів — нейтронних зірок, що випромінюють регулярні імпульси світла. Хоча жодних доказів штучного походження сигналів знайдено не було, деякі їхні властивості нагадують «комунікаційні шаблони», відомі в живій природі

Автори підкреслюють: їхня робота — це насамперед мисленнєвий експеримент, а не підтвердження існування інопланетних сигналів. Водночас дослідження закликає наукову спільноту мислити ширше та враховувати досвід вивчення комунікації тварин на Землі.

Науковці зазначають, що пошук позаземного розуму потребує відмови від упереджень і готовності шукати сигнали, які не відповідають людським уявленням про технології та зв’язок.

За словами дослідників, комунікація є фундаментальною ознакою життя, і вона може проявлятися у безлічі форм. Якщо людство хоче справді знайти інопланетян, йому доведеться навчитися бачити те, що раніше залишалося поза увагою.

Учені закликають поєднати зусилля астрономів, біологів і фахівців із вивчення поведінки живих істот, аби розширити уявлення про те, яким може бути життя за межами Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Землі несеться невідомий космічний об’єкт — вчені наразі намагаються зрозуміти, що воно таке, але відповіді немає.