Не рік і не два: як швидко тиранозаври ставали дорослими

Як росли тиранозаври / © Getty Images

Новітнє дослідження показало, що для досягнення дорослого віку та маси понад 8 тонн тиранозаврам (Tyrannosaurus rex) потрібно було близько 40 років — на 15 більше, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у журналі PeerJ.

Вчені з’ясували, що ріст цих гігантських хижаків був значно поступовішим, ніж припускали попередні дослідження. Такий темп розвитку дозволяв молодим і дорослим особинам займати різні екологічні ніші, зменшуючи конкуренцію між собою та зміцнюючи їхні позиції на вершині харчового ланцюга.

Як вчені визначили вік тиранозаврів

Раніше вважалося, що тиранозаври досягали дорослого віку та максимальної маси приблизно у 25 років. Ці оцінки ґрунтувалися на кільцях росту в кістках, подібних на річні кільця дерев. Проте кільця росту відображають лише останні 10–20 років життя та можуть зливатися, що впливало на точність визначення віку.

Щоб отримати точніші дані, дослідники проаналізували поперечні зрізи великогомілкових і стегнових кісток 17 особин під поляризованим світлом, що дозволило виділити окремі кільця росту. На їх основі була створена статистична модель, яка відтворює темпи росту тиранозаврів протягом усього життя.

Виявилося, що тиранозаври припиняли рости лише у віці 35–40 років. Аналіз також допоміг розрізнити деякі спірні особини: порівняння двох молодих динозаврів, відомих як Джейн і Піті, показало, що вони можуть належати до роду Nanotyrannus, який раніше вважали молодими тиранозаврами.

Додаткові відкриття про тиранозаврів

Тиранозаври виправдали свою латинську назву, що означає «королівський»: вони мали одну з найсильніших щелеп серед гігантських динозаврів.

Відомо, що у Монголії знайшли рештки предка тиранозаврів, який був утричі менший за своїх нащадків.

Реконструкція рухової активності показала, що тиранозаври пересувалися зі швидкістю до 5 км/год — приблизно як середньостатистична людина.

Відокремлення Nanotyrannus від тиранозаврів стало одним із наймасштабніших палеонтологічних досліджень 2025 року.