Не робіть цієї помилки: чому телефон завжди потрібно класти екраном вниз

Багато власників смартфонів, не замислюючись, просто викладають свої пристрої із кишені чи сумки на тверду поверхню екраном вгору. Це, здавалося б, досить практично, оскільки у фоновому режимі завжди можна переглянути повідомлення чи відслідкувати дзвінки. Та виявляється, що від того, як ми кладемо свій гаджет, залежить його функціональність та довговічність. Насправді, телефон краще перевертати дисплеєм вниз, чому саме - читайте далі.

Щоб захистити поверхню та камеру

Коли вірити статистиці, то у світі щосекунди розбивається два дисплея, а витрати на ремонт екранів становлять до 3,5 млрд доларів у рік. Якщо класти смартфон екраном вниз, то його можна захистити від подряпин, тріщин та сколів. Зокрема тоді, коли ваш телефон не має чохла чи захисної плівки. Оскільки при ймовірності пошкодження доведеться витрачати на ремонт дисплея кругленьку суму. А якщо раптом і пошкодиться задня кришка, то вартість ремонту буде в рази меншою.

Ще таким способом можна захистити задню камеру. Бо подряпини лінз на камері погіршать систему фокусування, і тоді ваші знімки чи відео будуть неякісними.

Для охолодження

Дизайн мобільних пристроїв передбачає охолодження через задню панель, яка забезпечує контакт з навколишнім середовищем. Таким чином знижується температура акумулятора, що розташований поруч. Якщо ви користуєтеся телефоном тривалий час, акумулятор нагрівається і потребує належного теплообміну. Тому смартфон необхідно класти екраном вниз, щоб спростити процес охолодження. Тоді акумулятор та інші компоненти гаджету не перегріватимуться.

Звичайно, це не означає, що завжди потрібно класти телефон тільки дисплеєм вниз. У деяких ситуаціях може бути зручно класти його екраном вгору. Проте, якщо вам важлива функціональність та довговічність вашого пристрою, така практика буде корисною і допоможе запобігти можливим проблемам.

Щоб дотримуватися правил етикету

Стрімкий розвиток технологій та поява нових гаджетів внесли корективи у всі сфери нашого життя. Це не оминуло норм етикету – з‘явилися нові правила, яких потрібно дотримуватися. Наприклад, під час офіційних заходів та зустрічей, спільного відпочинку з друзями, рідними чи колегами, варто дотримуватися правил використання пристроїв. Якщо ваш мобільний телефон постійно висвічуватиме повідомлення чи дзвінки і відволікатиме вас від спілкування, оточуючим це не дуже подобатиметься. Вас просто вважатимуть невихованою чи некультурною людиною. Тому телефон потрібно класти дисплеєм вниз, щоб під час зустрічі максимальну увагу приділяти тим, хто знаходиться поруч з вами.

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