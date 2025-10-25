Не росіяни, а бактерії: що вбило величезну армію Наполеона 1812 року

Величезну армію Наполеона знищили дві крихітні бактерії — збудники черевного тифук та поворотної гарячки

Катастрофічний похід Наполеона Бонапарта на Російську імперію 1812 року, коли понад 615 тисяч солдатів перетнули річку Німан, став однією з найбільших військових помилок в історії. Менш ніж за шість місяців понад пів мільйона французьких солдатів загинули від голоду, холоду та хвороб. Довгий час головним «убивцею» серед недуг вважали тиф, проте останні досягнення у галузі генетики дали змогу переглянути цю історичну версію.

Про це пише Popular Science.

Справжні збудники: ентерична та поворотна гарячки

Історичні записи французьких лікарів та солдатів справді вказували на висипний тиф як на основну причину смертей, стверджуючи, що хвороба могла забрати більше життів, ніж самі росіяни. Теорія підкріплювалася також виявленням вошей — головного переносника цього виду тифу — на тілах загиблих солдатів.

Однак команда мікробних палеогенетиків під керівництвом Ніколаса Раскована з Інституту Пастера у Франції вирішила перевірити цю версію. Вони дослідили останки 13 солдатів із масового поховання, знайденого у Вільнюсі, де армія Наполеона зупинялася під час відступу у грудні 1812 року.

Після вилучення та секвенування ДНК із зубів солдатів, вчені не знайшли жодних слідів бактерії Rickettsia prowazekii, що викликає висипний тиф. Натомість команда виявила фрагменти двох інших бактерій:

Salmonella enterica — бактерія, відповідальна за ентеричну гарячку, яку ще називають черевним тифом. Borrelia recurrentis — збудник поворотної гарячки.

Чому історична теорія про висипний тиф була помилковою

Нове відкриття, по суті, пояснює, чому висипний тиф так довго залишався «головним підозрюваним».

Черевний тиф отримав свою назву (тифоїдний, тобто «схожий на тиф») саме через схожість симптомів, і лише пізніше, у XIX столітті, був визнаний окремим захворюванням.

Поворотна гарячка також часто передається через платтяних вошей, що додатково плутало первинні свідчення.

На думку Ніколаса Раскована, їхнє дослідження стало можливим завдяки новітнім технологіям секвенування, які дозволяють працювати навіть із сильно фрагментованою та деградованою стародавньою ДНК.

«Дуже захопливо використовувати технологію, яку ми маємо сьогодні, щоб виявити та діагностувати щось, що було поховане протягом 200 років», — сказав Раскован.

Цікаво, що виявлений штам Borrelia recurrentis має спільну лінію зі штамом, який існував у Британії ще в Залізному віці, близько 2000 років тому. Хоча всі сучасні штами цієї бактерії належать до іншої лінії, цей стародавній варіант, здається, проіснував досить довго, щоб стати ключовим фактором, який знищив армію французького імператора.

Нагадаємо, вчені встановили причину слабкого здоров’я єгипетського фараона Тутанхамона. ДНК-аналіз показав, що його батьки були близькими родичами.