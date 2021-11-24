Не схожі на Землю: астрономи знайшли понад 300 нових екзопланет у нашій галактиці

Не схожі на Землю: астрономи знайшли понад 300 нових екзопланет у нашій галактиці

Екзопланети перебувають не в зоні проживання своїх зірок.

Вчені за допомогою нейромережі ExoMiner відкрили 301 екзопланету. Вони поповнили список із 4569 планет, що обертаються навколо далеких зірок, і вже були відомі вченим.

Про це повідомляє NASA.

ExoMiner – це нейромережа глибокого навчання, яка використовує суперкомп'ютер NASA Pleiades та може відрізнити екзопланети від хибних спрацьовувань. При створенні нейромережі використовувалися різні підходи та методики, які люди використовують при пошуку екзопланет. Штучний інтелект навчався, використовуючи минулі підтверджені екзопланети та хибнопозитивні випадки.

Нейромережа доповнює дослідження, проведені людьми. Так вона вивчала дані, зібрані телескопом “Кеплер” під час його місії К2. Оскільки телескоп спостерігав за тисячами зірок, вивчення всіх даних і пошук потенційних екзопланет потребує дуже багато часу. Завдяки ExoMiner цю проблему вдалося вирішити.

"ExoMiner використовує отримані нами знання про екзопланети під час ухвалення рішень, і ми впевнені в точних результатах", — сказав Джон Дженкінс, вчений-планетолог з NASA.

Зі слів вчених, жодна знайдена 301 екзопланета не схожа на Землю, і вони розташовані не в зоні проживання своїх зірок. Але ці планети мають схожі характеристики з рештою понад 4 тисяч виявлених планет у нашій галактиці.

Хоча телескоп "Кеплер" і завершив свою діяльність у космосі, його місію продовжує космічний телескоп TESS, який шукає планети за допомогою транзитного методу, коли об'єкт можна знайти таким, що проходить на тлі своєї зірки.

А у 2026 році Європейське космічне агентство планує відправити в космос свій телескоп PLATO, який шукатиме планети біля жовтих і помаранчевих карликів, зірок, які схожі на Сонце.

Нагадаємо, на орбіті ультрахолодної червоної карликової зірки TRAPPIST-1, розташованої за 40 світлових років від Землі, обертаються мінімум сім екзопланет, які схожі за розмірами на Землю.

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