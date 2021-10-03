Не тільки ретроградний: космічний апарат передав на Землю фото поверхні Меркурія

На знімках можна роздивитися великі кратери на поверхні планети.
Європейський космічний апарат BepiColombo передав на Землю перші знімки поверхні Меркурія.
Про це заявило Європейське космічне агентство (ESA).
Hello, Mercury!— Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021
This splendid view of part of Mercury 's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km. https://t.co/jjGKrsQXDH #ExploreFarther pic.twitter.com/EMhMJ5tKiN
Апарат здійснив перший з шести запланованих прольотів над планетою на висоті близько 200 км, збираючи зображення і наукові дані. Потім були також зроблені знімки північної півкулі Меркурія з відстані 2 420 км.
На знімках можна роздивитися великі кратери на поверхні планети. Вона сильно порита кратерами, дуже схожими на місячні.
Запуск апарату був зроблений 20 жовтня 2018 року. 5 грудня 2025 року вийде на орбіту найближчої до Сонця планети.
Цілями проєкту є вивчення складу поверхні Меркурія і навколишнього його простору, оцінка геологічної історії розвитку планети, вивчення хімічного складу поверхні і її внутрішньої структури. Крім того, буде проведено аналіз походження магнітного поля і дослідження його взаємодії з сонячним вітром, а також картування поширеності водневмісних з'єднань і водяного льоду в полярних областях.
Нагадаємо, що кожна планета буває ретроградної, але саме Меркурій наводить трепет на емоційно вразливих людей. Ретроградний (зворотній) рух — це оптичний феномен, ілюзія, яка виникає в силу різної швидкості Землі і Меркурія щодо Сонця.