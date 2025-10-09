Не тільки в літаку: навіщо смартфонам потрібен "режим польоту"

Смартфон / © Credits

Реклама

Кнопка з літачком на панелі налаштувань вашого смартфона здатна на значно більше, ніж просто вимикати зв’язок під час перельотів. Насправді «Режим польоту» має щонайменше чотири корисні «секретні» функції, які можуть стати у пригоді будь-якому користувачеві у повсякденному житті.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Економія заряду, коли це критично

Реклама

«Режим польоту» вимикає всі бездротові модулі: мобільну мережу, Wi-Fi, Bluetooth та GPS. Саме вони є одними з головних споживачів енергії. Активувавши цей режим, ви помітно зменшуєте навантаження на акумулятор. Це може стати справжнім порятунком, коли до найближчої розетки ще далеко, а вам потрібно, щоб смартфон «дотягнув» якомога довше.

Швидке «перезавантаження» мережі

Знайома ситуація: ви виходите з метро чи повертаєтесь у зону покриття, а телефон ніяк не може знайти мережу? Не поспішайте його перезавантажувати. Набагато швидший спосіб — увімкнути «Режим польоту» на кілька секунд, а потім вимкнути. Це змусить смартфон наново почати пошук мережі, і він часто «підхоплює» сигнал набагато оперативніше.

Прискорення зарядки

Реклама

Якщо у вас обмаль часу, а телефон потрібно терміново підзарядити, «Режим польоту» знову прийде на допомогу. Коли бездротові інтерфейси вимкнені, пристрій не витрачає енергію на фонові процеси, пов’язані з мережею. Завдяки цьому акумулятор поповнює заряд помітно швидше.

Режим «не турбувати» на максималках

Хочете повністю відгородитися від зовнішнього світу, щоб зосередитись на важливій зустрічі, або просто відпочити від нескінченного потоку сповіщень? «Режим польоту» — це найнадійніший спосіб. Одне натискання — і жодні дзвінки, повідомлення чи сповіщення з соцмереж вас не потурбують, гарантуючи повний спокій.

Нагадаємо, деякі власники смартфонів скаржаться, що їхні пристрої розряджаються навіть вночі, коли ними ніхто не користується. Але причина цього неприємного явища не лише в автоматичних оновленнях застосунків. Якщо смартфон втрачає ночами заряд, ймовірно, є активні небажані фонові процеси.