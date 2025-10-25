Не торкайся дельфінячого м’яса: чим може обернутися вживання "екзотичної страви"

Дельфіни / © unsplash.com

Вживання м’яса дельфінів може становити смертельну небезпеку для людини. На це вказують результати лабораторних досліджень, проведених у Японії.

Про це повідомило видання Iflscience.

За даними AFD, у зразках дельфінячого м’яса зафіксували 106 ppm ртуті та 1,7 ppm метилртуті — це у 265 разів перевищує офіційно встановлену межу 0,4 ppm, дозволену в Японії. Такий рівень токсичних речовин вважається одним із найвищих, коли-небудь виявлених у продуктах тваринного походження.

Фахівці нагадують, що це не перший випадок надмірного забруднення дельфінячого м’яса. У 2023 році в Японії у субпродуктах з дельфінів, які продавалися через Yahoo! Japan, вміст ртуті перевищував норму у 97 разів, а під час перевірки 2015 року — майже у 50 разів.

Ще раніше, у 2007 році, в японській префектурі Тайцзі спалахнув скандал, коли виявилося, що м’ясо, яким годували школярів, містило ртуть у 10–16 разів вище допустимого рівня. Один із місцевих радників тоді назвав продукт «токсичними відходами». Результати дослідження 2003 року з Університету Хоккайдо показали, що концентрація ртуті в м’ясі дельфінів перевищувала безпечні межі у понад 20 разів.

Причиною такої високої токсичності є місце дельфінів у харчовому ланцюзі. Як пояснив хімік-океанограф Французького національного центру наукових досліджень Ларс-Ерік Геймбюргер-Боавіда, чим вище тварина знаходиться в харчовій піраміді, тим більше шкідливих речовин накопичується в її організмі.

«Кількість метилртуті, що міститься в океанах, мізерна. Концентрація становить близько 0,5 мг на 50 мільйонів літрів морської води», — зазначив учений.

Він додав, що у великих хижих рибах, наприклад у тунці чи рибі-меч, можна знайти до 0,5 мг ртуті на кілограм, тоді як у морській воді її концентрація становить лише 0,5 мг на 50 мільйонів літрів

Таким чином, дельфіни, які харчуються рибою, накопичують у тканинах токсичні речовини у величезних кількостях. Саме тому споживання їхнього м’яса особливо небезпечне для дітей, вагітних і жінок, які годують грудьми.

За даними клініки Клівленда, тривалий вплив органічної ртуті може призвести до ураження нервової системи, а у випадку вагітності — до серйозного пошкодження мозку плода. Ртуть також може потрапляти в організм дитини через грудне молоко, що робить проблему ще більш небезпечною.

Попри ризики, м’ясо дельфінів і досі іноді потрапляє на прилавки у деяких районах Японії, зокрема у відомій своїми традиційними ловами префектурі Тайцзі. Проте експерти наголошують: споживання такого продукту є не лише етично суперечливим, а й реально небезпечним для життя.

Цікаво, що, за словами дослідників, навіть без урахування токсичності, дельфінячий делікатес не вважається смачним. У своєму есе для Los Angeles Review of Books доцент Каліфорнійського університету Акуа Банфул зазначив, що більшість людей, спробувавши це м’ясо, воліли б обрати щось інше, «що насправді, технічно, є рибою».

