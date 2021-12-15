Не втрата нюху і кашель: названо 5 ознак зараження "Омікроном"

Симптоми "Омікрону" відрізняються від добре відомої трійки.

Симптоми COVID-штаму Omicron, який може охоплювати більше людей, схоже, дуже відрізняються від тієї мутації, яка поширювалася раніше. За словами експертів з Південної Африки, де Omicron було вперше виявлено, люди повинні звернути увагу на п’ять ознак.

Про це пише The Metro.

Як зазначається, ці п’ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху". Перші звіти показують, що симптоми Omicron - це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.

Своєю чергою, лікарка Анжелік Кутзі, очільниця Південноафриканської медичної асоціації, вказала, що Omicron зараз трактується як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".

Отож п’ять симптомів, на які слід звернути увагу:

Втома Нічна пітливість Першіння в горлі Сухий кашель Легкі болі в м’язах

Людей з трьома традиційними симптомами закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, 13 грудня в РНБО попередили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.

Своєю чергою, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко каже, що в Україні є ризик нового спалаху коронавірусу і дві області мають потенційно критичну ситуацію.

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