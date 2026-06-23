Не їсть 10 років і живе понад століття: вчених вразила загадкова саламандра

Олм. Фото: Arne Hodalič/CC BY-SA 3.0

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Глибоко під вапняковими пагорбами Словенії мешкає одна з найзагадковіших амфібій у світі — олм (Proteus anguinus), більш відомий як «людська рибка». Ця сліпа блідо-рожева саламандра пристосувалася до життя в повній темряві настільки, що майже втратила очі, надзвичайно рідко рухається та здатна роками обходитися без їжі.

Про це повідомило видання Space Daily.

Перші письмові згадки про цю істоту датуються 1689 роком. Тоді словенський натураліст Янез Вайкард Вальвасор описав незвичних білих створінь, яких після сильних дощів вимивало з підземних печер. Місцеві жителі вірили, що це дитинчата драконів, адже вважали, що лише дракони можуть жити в підземному світі.

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Олм має видовжене тіло завдовжки близько 25–30 сантиметрів, чотири маленькі недорозвинені кінцівки та блідо-рожеву шкіру, яка за певного освітлення здається майже напівпрозорою. Саме через колір шкіри словенці дали тварині назву «людська рибка».

Через мільйони років життя в абсолютній темряві очі амфібії практично втратили свою функцію. Вони залишилися у вигляді рудиментарних структур і вкриті тонким шаром шкіри. Натомість олм орієнтується за допомогою інших органів чуття. Він має добре розвинений нюх, здатний відчувати найменші коливання води та навіть сприймати слабкі електричні сигнали, які випромінюють інші живі організми.

Однією з найвідоміших особливостей цієї саламандри є її надзвичайно низька активність. Під час польових досліджень учені неодноразово спостерігали, що окремі особини залишалися на одному місці протягом кількох місяців і навіть років. В одному з випадків зафіксували саламандру, яка не змінювала свого місця перебування сім років поспіль.

Причиною такої поведінки вважають дуже повільний метаболізм. У підземних водоймах їжі небагато, тому за мільйони років еволюції олм виробив здатність максимально економно витрачати енергію. За даними дослідників, одного прийому їжі — невеликого ракоподібного, равлика чи комахи — йому може вистачити майже на десять років.

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Не менш вражає і тривалість життя цієї амфібії. Дослідження французьких науковців, опубліковане 2010 року в журналі Biology Letters, показало, що середня тривалість життя дорослого олма становить близько 68 років. Водночас окремі особини, за оцінками дослідників, можуть доживати до понад 100 років.

Науковців особливо цікавить цей феномен, адже олм є відносно невеликою твариною, а його довголіття не повністю відповідає звичним закономірностям старіння хребетних. Саме тому дослідження цієї незвичайної саламандри тривають і сьогодні.

Нагадаємо, гренландські акули офіційно стали найдовговічнішими хребетними на Землі. Деякі особини можуть жити до 400–500 років, а дорослішання у них займає понад століття.

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