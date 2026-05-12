Не залишайте Bluetooth ввімкненим: чим це може обернутися для смартфона

Технологія Bluetooth давно стала невіддільною частиною сучасних гаджетів. Вона дозволяє бездротово підключати навушники, смартгодинники, колонки, автомобільні системи та інші пристрої. Багато користувачів настільки звикли до цієї функції, що залишають її активною цілодобово. Однак фахівці з кібербезпеки радять уникати такої звички.

Про це повідомило видання BGR.

У Федеральній комісії зв’язку США (FCC) пояснюють, що постійно активний Bluetooth може спростити роботу зловмисникам. За даними відомства, хакери здатні бачити, до яких пристроїв смартфон підключався раніше. Після цього вони можуть спробувати видати себе за один із таких пристроїв, щоб отримати доступ до телефону.

Особливої уваги це питання потребує для телефонів, адже вони містять велику кількість особистої інформації. Саме тому у FCC рекомендують вимикати Bluetooth, коли він не використовується.

Також у відомстві радять видаляти підключення телефона до орендованих автомобілів після завершення користування транспортом. Окрім цього, користувачам рекомендують переводити Bluetooth у прихований режим замість режиму видимості. Водночас на iPhone такої функції немає — Apple дозволяє лише повністю вмикати або вимикати Bluetooth.

Окремо фахівці звернули увагу на Android-смартфони. У цих пристроях працює функція Fast Pair, яка автоматично допомагає знаходити Bluetooth-аксесуари поблизу та швидко до них підключатися. Вона має працювати лише з гаджетами, пов’язаними з обліковим записом Google.

Однак бельгійські дослідники виявили, що деякі Android-пристрої мають вразливість у роботі Fast Pair. За їхніми даними, це може використовуватися для злому або відстеження місцеперебування користувача. Дослідники уточнили, що проблема пов’язана з взаємодією Fast Pair та аксесуарів, а не із самим смартфоном.

Фахівці радять користувачам Android вимкнути функцію сканування пристроїв поблизу в налаштуваннях. Також експерти рекомендують вимикати Bluetooth щоразу, коли він не потрібен.

