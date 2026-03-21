Не зелені: вчені назвали, якими насправді можуть бути інопланетяни

Інопланетяни / © DepositPhotos

Пошук життя за межами Землі змушує науковців переглядати звичні уявлення про те, як воно може виглядати. Зокрема, нові дослідження свідчать: інопланетні організми не обов’язково будуть зеленими, як земні рослини.

Про це повідомило Popular Mechanics.

На Землі зелений колір рослин пояснюється роботою хлорофілу — пігменту, який поглинає червоне та синє світло і відбиває зелене. Завдяки цьому відбувається фотосинтез — процес, під час якого рослини використовують світло, воду та вуглець для створення енергії.

Втім, на інших планетах умови можуть суттєво відрізнятися. Особливо це стосується екзопланет, що обертаються навколо червоних карликів. У таких системах світло має інший спектр, тому організми можуть використовувати альтернативні механізми фотосинтезу.

Дослідники з Корнельського університету встановили, що в подібних умовах потенційно можуть домінувати мікроорганізми, які використовують інфрачервоне випромінювання. Йдеться про фототрофні аноксигенні та фотогетеротрофні бактерії. Вони вже існують на Землі та «процвітають у певних нішах».

Щоб дослідити їхні властивості, науковці зібрали близько 20 зразків пурпурових бактерій із різних середовищ — від гідротермальних джерел до водойм. Аналіз показав, що ці організми формують специфічний «світловий відбиток», який може бути зафіксований телескопами.

Саме такі спектральні сигнатури вчені пропонують використовувати як один із ключових маркерів для пошуку позаземного життя. У майбутньому їх планують виявляти за допомогою сучасних обсерваторій, зокрема Надзвичайно великого телескопа Європейської південної обсерваторії.

Окремі наукові роботи також вказують, що в ранній історії Землі домінували інші світлочутливі молекули — зокрема ретиналь. Вони поглинали зелений спектр і відбивали червоні та фіолетові відтінки. Лише з появою хлорофілу та зростанням рівня кисню рослинність на планеті набула сучасного зеленого кольору.

Моделювання різних типів екзопланет — як вологих, так і сухих — показало, що за певних умов їхня поверхня може мати саме фіолетове забарвлення. Це стосується, зокрема, світів із низьким рівнем кисню або тих, що отримують світло від холодніших зірок.

«Тож, коли інопланетяни нарешті досягнуть Землі, не розраховуйте на „маленьких зелених чоловічків“. Що ж до літаючих фіолетових людожерів… ну, тепер ми натрапили на щось цікаве», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше дослідження вчених показало, що людство могло пропускати повідомлення від позаземних цивілізацій через те, що космічна погода спотворює радіосигнали і робить їх непомітними для земної апаратури.